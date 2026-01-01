Slackbot, 새로운 업무용 인터페이스에서 최고의 팀원이 되다
업무용 퍼스널 에이전트가 이제 타사 앱 에이전트를 라우팅하고, 비즈니스 콘텍스트를 보여주며, 앱 전반에서 작업을 실행합니다. 모든 작업이 단 하나의 대화창에서 처리됩니다.
Slack에서 일하는 방식을 혁신할 20가지 엔터프라이즈 검색 프롬프트
엔터프라이즈 검색을 사용하면 정보를 찾는 시간을 단축하고 정보에 입각해 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Slack과 Microsoft Teams 비교: 오늘날 팀에서 고려할 주요 차이점
두 플랫폼, 업무에 대한 두 가지 사고 방식. 각 기능 및 다양한 팀에서의 활용 방식, 그리고 실제 업무 경험을 살펴보세요
일하는 즐거움을 깨우는 시간, Slack 캠프그라운드 팝업 현장
Slack 캠프그라운드 팝업은 전통적인 세미나와 전시회와는 달랐습니다. 기능과 스펙을 나열하기보다, Slack과 함께하는 업무·팀 문화·감정까지 포함한 '일하는 전체 경험'을 각 공간에서 보여주고 있었습니다.
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Slack vs. Asana: 우리 팀에 맞는 도구는 무엇일까요?
팀에는 커뮤니케이션과 업무 관리 도구의 적절한 조합이 필요합니다. 여러분의 워크플로에 맞는 Slack과 Asana를 어떻게 선택할지 알아보세요.
Slack vs. Mattermost: 귀사의 팀에 맞는 도구는 무엇일까요?
두 플랫폼 모두 채널 기반 메시징을 지원하지만, 배포 방식, 보안, 그리고 일상적인 팀 협업 측면에서는 서로 다른 방향을 취하고 있습니다.
Slack vs. Trello: 팀에 더 좋은 도구는 무엇일까요?
Slack과 Trello가 커뮤니케이션, 작업 추적, 워크플로를 각각 어떻게 지원하는지 비교하고, 팀에 맞는 최적의 설정을 찾아보세요.
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Slack과 Discord 모두 사람들을 하나로 연결하지만, 대화, 도구, 참여 방식에서는 매우 다른 접근법을 취합니다.
코드 없이 더 스마트해진 워크플로: 워크플로 빌더의 새로운 AI 단계 소개
이제 워크플로가 단순히 데이터를 옮기는 것을 넘어, AI를 통해 내용을 요약하고, 번역하고, 초안을 대신 작성해 줍니다.
2026년 Microsoft Teams에 대한 최고의 대안
메시징, 회의, 프로젝트 워크플로에 이르기까지 팀의 커뮤니케이션, 협업, 업무 관리 방식을 기준으로 Microsoft Teams의 대안을 살펴보세요.