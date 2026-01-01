Slack ブログ

ニュース

Agentforce in Slack で、働く人の生産性がさらに飛躍

​最初のデジタルチームメイトを Slack に追加しましょう。

ニュース

Slack canvas はインテリジェント プロダクティビティプラットフォームの新たな力

Slack 内での情報の整理・共有がさらに便利に

開発者

Slack 新プラットフォームの開発者用オープンベータ版が利用可能に

開発者とチームは、新しい方法でタスクの自動化が可能に。分断されていたシステムを連携させて、働き方を変革できます

最新

ニュース

Slack canvas はインテリジェント プロダクティビティプラットフォームの新たな力

Slack 内での情報の整理・共有がさらに便利に

開発者

Slack 新プラットフォームの開発者用オープンベータ版が利用可能に

開発者とチームは、新しい方法でタスクの自動化が可能に。分断されていたシステムを連携させて、働き方を変革できます

ニュース

マルチプレイヤー型の働き方へ：Slackbot の MCP クライアントが登場

20 を超えるパートナーアプリが、Slackbot や共有チャンネルと連携するようになりました

比較

Slack と Asana の比較 : チームに最適なツールはどっち？

チームはコミュニケーションと仕事管理のツールを適切に組み合わせる必要があります。Slack と Asana を自社のワークフローに照らして評価する方法を紹介します。

比較

Slack と Mattermost の比較 : あなたのチームに合うのはどっち？

どちらのプラットフォームともチャンネルベースのメッセージング機能を有しているものの、デプロイ、セキュリティ、日常的なチームコラボレーションへのアプローチはそれぞれ異なります。

比較

Slack と Trello の比較 : チームに最適なツールはどっち？

Slack と Trello をコミュニケーション、タスク管理、ワークフローの観点で比較して、チームに最適な構成を選びましょう。

比較

Slack と Discord：主要コラボレーションツールを比較

Slack と Discord はどちらも人々をつなぐプラットフォームですが、会話、ツール、エンゲージメントの観点で大きな違いがあります。

ニュース

ノーコードでスマートなワークフローを実現 : ワークフロービルダーに新しい AI ステップが登場

データを移動させるだけでなく、コンテンツの要約、翻訳、下書き作成を AI に担ってもらえるワークフローを作成できるようになりました。

スマートに仕事を進めるための、Slack アプリとワークフローの活用ヒント 16

必要なメンバー、ツール、情報を 1 か所に集約。Slack で仕事の効率を高めましょう。