Slack canvas はインテリジェント プロダクティビティプラットフォームの新たな力
Slack 内での情報の整理・共有がさらに便利に
Slack 新プラットフォームの開発者用オープンベータ版が利用可能に
開発者とチームは、新しい方法でタスクの自動化が可能に。分断されていたシステムを連携させて、働き方を変革できます
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