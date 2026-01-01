Passa ai contenuti principali
Articoli e guide
Primi passi
Utilizzare Slack
Profilo e preferenze
Aggiungi strumenti
Gestione area di lavoro
Tutorial e video
Accedi
Assistenza
Accedi
Accedi all’assistenza e monitora i casi
Problemi noti
Ottieni informazioni sui problemi del prodotto
Contattaci
Registrati gratuitamente
Articoli e guide
Primi passi
Utilizzare Slack
Profilo e preferenze
Aggiungi strumenti
Gestione area di lavoro
Tutorial e video
Stato Slack
Registrati
Extra
Informazioni aggiuntive su Slack per te e il tuo team.
Avanti
Precedente
Azioni,attività,registri degli accessi,accessibilità,aggiungi,aggiungi un’appAggiungi membri,Aggiungi a Slack,amministratori,tutte le password,statistiche,android,annuncio,annunci,App Directory,icona app,Apple Watch,approvazione app in corso,archivia,Asana,Atlassian,app automazione,badge,dettagli di fatturazione,fatturazione,Bitbucket,utente bot,box,sfoglia,chiamate,Chiamate:,annulla,modifiche,canali,canale immediatamente,gestione del canale,notifica del canale,suggerimenti del canale,rivendica domini,chiudi,cultura aziendale,esportazioni di conformità,componi,computer,conversazioni,converti,collega,account collegati,collegamento,connessione in corso,copia messaggi,crea,personalizzazione,personalizza,personalizza SAML,personalizza,team di assistenza clienti,esportazioni dei dati,sicurezza dei dati,disattiva,canali predefiniti,elimina,eliminazione,implementa Slack,desktop,messaggi diretti,directory,disattiva,scopri e unisciti,Scopri API,nome visualizzato,MD,non disturbare,dominio,domini,downgrade,dropbox,duplica account,modifica,modifiche in corso,formazione,indirizzo e-mail,e-mail,emoji,emoticon,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,esecutivi,esporta,pagamenti non andati a buon fine,fatturazione corretta,domande frequenti,ricerca in corso,formato,formattazione in corso,framework per app,prove gratuite,generale,introduzione,giphy,integrazione github,organizzazione github,github,glossario,google apps,google calendar,google drive,ospiti,in evidenza,hipchat,risorse umane,IFTTT,importa,WebHook in arrivo,integrazioni,ios,invita,team IT,JIRA,unisciti,Continua così,layout di tastiera,tasti per azioni rapide,Accesso Portachiavinotifiche parola chiave,lingua,lingue,abbandona,anteprime dei link,caricamento in corso,limiti,link,linux,mac,gestisci area di lavoro,gestisci le app,gestisci i membri,marketing,tagga,unisci,azioni del messaggio,i messaggi sono visualizzati,visualizzazione messaggio,prodotti microsoft,dispositivo mobile,push per dispositivo mobile,sposta canali,spostamento in corso delle aree d lavoro,multiplo,disattiva audio,nome,nomi,rumore,no profit,notifica,OneDrive,carica,proprietari,password,pagamento,pagamenti,autorizzazioni,telefoni,fissare,piano,piani,piano plus,sondaggio,proprietario principale,informative sulla privacy,definisci priorità delle attività,privato,canale privato,file e note private,gestione dei progetti,canale pubblico,scopo,Commutatore rapido,racchiudi tra virgolette,riattiva,leggi,ricerca personale,informazioni sul referente,promemoria,rimuovi,rinomina,conservazione,Richiedi nuova area di lavoro,ruolo,ruoli,RSS,vendite,Salesforce,SAML,SCIM,provisioning SCIM,utilità per la lettura dello schermo,cerca,invia,durata della sessione,condividi messaggi,condividi,canale condiviso,canali condivisi,barra laterale,accedi,disconnettiti,modalità di registrazione,single sign-on,giorno Slack,Slack for Teams,Notifiche Slack,Salva file e note,Contratti di servizio,ServiceNow,registrati,stato Slack,slackbot,comandi slash,frammento,posponi,sviluppatori software,aggiungi a preferiti,statistiche,Stride,sincronizza,tablet,tassa,conversazioni,fuso orario,suggerimenti,elenchi attività,argomento,valutazione canali,Condizioni d’uso,Trello,risoluzione problemi,problemi di ricezione,presentazione,twitter,autenticazione a due fattori,messaggi non letti,aggiornamenti,esegui l’aggiornamento,carica,nome utente,gruppi di utenti,URL,ferie,fornitore e rimessa,video,chiamata vocale,voce,cosa è,cosa è importante,inserimento nell'elenco elementi consentiti,telefono windows,windows,lavoro in corso su,app area di lavoro,richieste di creazione area di lavoro,individuazione area di lavoro,impostazioni area di lavoro,wunderlist,le tue azioni,Zapier,zoom,funzioni,#generale,Spazio di archiviazione file,post,modalità scura,tema,Workflow Builder,voce,video,condivisione schermo,workflow,Outlook Calendar,Membri invitati,Trasferire la proprietà,Elenco elementi consentiti,Enterprise Key Management,Sicurezza livello di trasporto,Autenticazione cliente avanzata,CSV,file di testo,ore di lavoro,
Ricerca “[termine]”
Vedi [n]+ altri risultati →
Bozze per il team del Centro assistenza
Informazioni aggiuntive
Strategie vincenti
Avviare Enterprise Grid
Criteri e linee guida
Slack sta avendo qualche problema di connettività. Ti preghiamo di attendere.
Controlla stato
Informazioni aggiuntive
Una panoramica del nuovo design di Slack
Avviso di modifica alla funzione: Canvas del canale
FAQ: aggiornamenti al calcolo degli utenti attivi di Slack
Contrassegnare un contenuto su Slack
Suggerimenti per la ricerca con IA di Slack
Scopri come usare gli elenchi in Slack
Risolvere il bug relativo alla condivisione schermo negli incontri sull'app desktop di Slack per Mac
Aggiornamenti alla cronologia dei messaggi e dei file nelle aree di lavoro gratuite
Verificare l’identità in Slack
Iscriviti alle notifiche degli incidenti di Slack per la conformità al Digital Operational Resilience Act
Intelligenza artificiale, apprendimento automatico e utilizzo dei dati di Slack
Aggiornamenti sulla disponibilità delle funzioni e sui prezzi per i piani di Slack
Ottieni aiuto da Agentforce nel Centro assistenza di Slack
Usare Esperto del canale in Slack (legacy)
Configurare e gestire Esperto del canale (legacy)
Valuta le notifiche dalla scheda Attività (legacy)
Presentazione della nuova visualizzazione Attività di Slack
Ritiri di funzioni e piani di Slack
Guida alla configurazione per la conversione dei documenti Quip
Gestire la connessione Salesforce
Gestire il tuo percorso predefinito di download
Ritiri di funzioni e piani di Slack
Scaricare un elenco dei membri su versioni di app, sistemi operativi e browser non supportati
Inviti dei membri in sospeso
Aggiornare l’app per desktop di Slack
Comprendere il ruolo del proprietario principale
Scaricare Slack per Linux (beta)
Configurare Slack per l’orario lavorativo
Unisciti al programma dell’app di Slack in versione beta
Impostare Slack prima di andare in ferie
Controllare le firme dei pacchetti Slack per Linux (beta)
Requisiti di sistema per l’utilizzo di Slack
IFTTT per Slack
Reacji Channeler per Slack
Organizzazioni verificate
Aggiungere feed RSS a Slack
Strategie vincenti
Slack for Teams: guida per il successo
Come mantenere sicura la tua area di lavoro
Passare dalle e-mail a Slack
Definire rapidamente le priorità delle attività grazie ai canali di valutazione
Collegare i tuoi strumenti a Slack
Raccomandazioni di sicurezza per l’approvazione di app
Avviare Enterprise Grid
Guida alla dashboard di amministrazione di Slack
Guida per il lancio dell’organizzazione Enterprise
Criteri e linee guida
Informativa di Slack su privacy e sicurezza
Comprendere il Cliente
Downgrade per mancato pagamento
Gestire le impostazioni per la sicurezza dei bambini
Linee guida per l’utilizzo della piattaforma Slack
FAQ: aggiornamenti alla Fair Billing Policy di Slack
Istruzioni di elaborazione
Segnalare contenuti dell’area di lavoro Slack
FAQ: Modifiche a FedRAMP relative ai dati di assistenza Slack
Informazioni sul tuo nuovo piano di successo Salesforce per Slack
Sicurezza per Slack Incontri
Conformità commerciale globale
Slack e HIPAA
Domande frequenti sulla privacy
Domande frequenti sul California Consumer Privacy Act (CCPA)