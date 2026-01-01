Unternehmenskommunikation: Alles, was du darüber wissen musst

Eine effiziente Unternehmenskommunikation ist wesentlich für Erfolg. Welche Kommunikationskanäle und -tools dir dabei helfen, erfährst du hier.

Kommunikation ist ein integraler Bestandteil unseres Miteinanders. Nur wenn Menschen sich austauschen, können sie einander verstehen und voneinander lernen. Das gilt im persönlichen Raum genauso wie im geschäftlichen Umfeld, analog wie digital.

Im modernen Arbeitsumfeld nimmt die strategische Unternehmenskommunikation eine zentrale Rolle ein, denn die Zusammenarbeit in Projekten gestaltet sich immer komplexer. Einige Mitarbeitende sind im Büro, andere arbeiten remote. Durch diese neuen Gegebenheiten können Mitarbeitende den Überblick und die Nähe zu ihrem Unternehmen verlieren.

Mit einer gut geplanten internen Unternehmenskommunikation kannst du als Führungskraft deine Teammitglieder optimal motivieren und ein positives Arbeitsklima schaffen. Erfahre, wie dir das gelingt und welche Kommunikationstools und -kanäle du dafür nutzen kannst.

Was ist Unternehmenskommunikation?

Unternehmenskommunikation – auch unter dem englischen Begriff „Corporate Communication” bekannt – umfasst alle kommunikativen Maßnahmen, die sich an Personen innerhalb und außerhalb einer Organisation richten. Sie ist notwendig, um einem Unternehmen Identität (Corporate Identity) zu verleihen.

Durch zielgerichtete Unternehmenskommunikation kann es zeigen, für welche Werte es steht und wie es mit seinen Mitarbeitenden, Partnern, der Kundschaft und der Öffentlichkeit interagieren möchte. Strategische Unternehmenskommunikation erhöht den Wiedererkennungseffekt, wenn Unternehmen regelmäßig mit ihren verschiedenen Zielgruppen in Kontakt sind. Zudem stärkt sie die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterbindung.

Arten der Unternehmenskommunikation

Die Unternehmenskommunikation spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg deines Unternehmens. Sie lässt sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: interne und externe Kommunikation.

Interne Unternehmenskommunikation

Die interne Kommunikation richtet sich an die Mitarbeitenden innerhalb des Unternehmens. Sie umfasst verschiedene Kommunikationswege:

Vertikale Kommunikation: Diese Form erstreckt sich über verschiedene Ebenen der Organisation. Sie kann von oben nach unten (Top-Down) oder von unten nach oben (Bottom-Up) erfolgen.

Diese Form erstreckt sich über verschiedene Ebenen der Organisation. Sie kann von oben nach unten (Top-Down) oder von unten nach oben (Bottom-Up) erfolgen. Horizontale Kommunikation: Hierbei kommunizieren Mitarbeitende auf derselben Ebene miteinander. Dies geschieht oft in Form von Meetings oder Projektgruppen, wo Teammitglieder ihre Ideen und Informationen direkt austauschen können.

Hierbei kommunizieren Mitarbeitende auf derselben Ebene miteinander. Dies geschieht oft in Form von Meetings oder Projektgruppen, wo Teammitglieder ihre Ideen und Informationen direkt austauschen können. Diagonale Kommunikation: Diese Mischform der Kommunikation findet zwischen verschiedenen Ebenen statt und überwindet organisatorische Hierarchien. Sie garantiert eine reibungslose Zusammenarbeit, insbesondere bei abteilungsübergreifenden Projekten.

Externe Unternehmenskommunikation

Die externe Kommunikation richtet sich an Personen und Organisationen außerhalb des Unternehmens.

Public Relations (PR): PR-Teams schützen und fördern die Unternehmensreputation und steuern das öffentliche Bild durch Reaktionen auf Anfragen oder Krisen.

PR-Teams schützen und fördern die Unternehmensreputation und steuern das öffentliche Bild durch Reaktionen auf Anfragen oder Krisen. Marketing : Diese Abteilung bewirbt Produkte und Dienstleistungen durch Kampagnen auf Websites, Social Media und Werbeanzeigen, um potenzielle Kund:innen anzusprechen und zum Kauf zu motivieren.

Diese Abteilung bewirbt Produkte und Dienstleistungen durch Kampagnen auf Websites, Social Media und Werbeanzeigen, um potenzielle Kund:innen anzusprechen und zum Kauf zu motivieren. Corporate Social Responsibility (CSR): CSR-Maßnahmen zeigen das Engagement des Unternehmens in gesellschaftlichen und ökologischen Themen, wie gemeinnützigen Projekten oder nachhaltigen Praktiken, und tragen zur positiven Wahrnehmung bei.

Vorteile einer effektiven Unternehmenskommunikation

Eine effektive Unternehmenskommunikation stärkt nicht nur die interne Zusammenarbeit, sondern verbessert auch die externe Wahrnehmung und Beziehungen zu Kund:innen und anderen Stakeholdern.

Vorteile der internen Kommunikation

Eine gut organisierte interne Kommunikation bietet zahlreiche Vorteile:

Fördert den Informationsaustausch: Ein effektiver Informationsfluss ermöglicht es den Mitarbeitenden, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller auf Veränderungen zu reagieren. Eine Wissensdatenbank kann wichtige Informationen jederzeit zugänglich machen.

Ein effektiver Informationsfluss ermöglicht es den Mitarbeitenden, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller auf Veränderungen zu reagieren. Eine Wissensdatenbank kann wichtige Informationen jederzeit zugänglich machen. Stärkt die Unternehmenskultur : Regelmäßige Kommunikation über Visionen, Werte und Erfolge des Unternehmens trägt dazu bei, eine gemeinsame Identität zu schaffen und die Mitarbeitenden zu inspirieren.

Regelmäßige Kommunikation über Visionen, Werte und Erfolge des Unternehmens trägt dazu bei, eine gemeinsame Identität zu schaffen und die Mitarbeitenden zu inspirieren. Erhöht die Effizienz: Klare Kommunikationswege und geeignete Tools wie Slack optimieren Arbeitsprozesse, reduzieren Missverständnisse und beschleunigen die Entscheidungsfindung.

Vorteile der externen Kommunikation

Auch die externe Kommunikation bietet wichtige Vorteile, die zum Erfolg eines Unternehmens beitragen:

Imagepflege: PR und Marketingmaßnahmen stärken das Unternehmensimage und erhöhen das Vertrauen in die Marke. Slack ermöglicht es, konsistente und überzeugende Botschaften zu verbreiten, die das Unternehmen positiv darstellen.

PR und Marketingmaßnahmen stärken das Unternehmensimage und erhöhen das Vertrauen in die Marke. Slack ermöglicht es, konsistente und überzeugende Botschaften zu verbreiten, die das Unternehmen positiv darstellen. Kundengewinnung und -bindung: Eine transparente und ansprechende Kommunikation hilft, neue Kund:innen zu gewinnen und bestehende zu binden. Regelmäßige Updates, informative Newsletter und interaktive Social Media Aktivitäten fördern langfristige Beziehungen.

Eine transparente und ansprechende Kommunikation hilft, neue Kund:innen zu gewinnen und bestehende zu binden. Regelmäßige Updates, informative Newsletter und interaktive Social Media Aktivitäten fördern langfristige Beziehungen. Öffentlichkeitsarbeit: Eine effektive PR-Arbeit verbessert die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens. Geplante Kampagnen und gezielte Medienarbeit verbreiten Unternehmensbotschaften und positionieren es als vertrauenswürdig und kompetent.

Tipps für eine erfolgreiche interne Unternehmenskommunikation

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für die interne Unternehmenskommunikation. Wenn du jedoch die richtigen Voraussetzungen schaffst, bist du auf einem guten Weg, um deine Ziele zu erreichen.

Entwickeln Sie eine durchdachte Kommunikationsstrategie

Diese Strategie ist der erste Schritt zur Verbesserung der internen Kommunikation. Analysiere die aktuelle Situation in deinem Unternehmen und identifiziere die Kommunikationsbedürfnisse deines Teams. Setze klare Ziele und wähle die geeignete Kommunikationskanäle aus.

Aktives Zuhören praktizieren

Aktives Zuhören ist eine Schlüsselkompetenz für eine effektive Kommunikation. Es geht darum, die Bedürfnisse und Anliegen deiner Mitarbeitenden wirklich zu verstehen. Achte auf nonverbale Signale, wie Mimik und Gestik, und fördere den Dialog, indem du offene Fragen stellst und Feedback gibst. In Online-Meetings solltest du die Kamera einschalten, um eine persönlichere Kommunikation zu ermöglichen und nonverbale Hinweise besser zu erkennen.

Regelmäßiges Feedback einholen

Regelmäßiges Feedback ist entscheidend, um die Kommunikationsprozesse kontinuierlich zu verbessern. Nutze Tools wie Umfragen oder Feedbackgespräche, um die Meinungen und Vorschläge deiner Mitarbeitenden zu sammeln. Umfrage-Tools wie Polly können dich dabei unterstützen.

Du suchst nach mehr Inspiration für eine gelungene interne Unternehmenskommunikation? Hier wirst du fündig:

Die wichtigsten Kommunikationskanäle, -instrumente und -tools

Unternehmenskommunikation im Unternehmen kann auf vielen verschiedenen Wegen stattfinden: analog oder digital, zu zweit oder in der Gruppe, per Text, Audio oder Video. Jede dieser Formen hat ihre Vor- und Nachteile.

Persönliche Gespräche

Im persönlichen Dialog wie in Einzelgesprächen und Team-Meetings lassen sich Emotionen am besten vermitteln. Zudem findet der Austausch in Echtzeit statt. Dafür gibt es einen Nachteil: Alle Teilnehmenden müssen zur gleichen Zeit verfügbar sein.

Sprach- und Videoanrufe

Dank zahlreicher digitaler Tools sowie dem Smartphone kannst du auch über die Entfernung mit deinen Mitarbeitenden kommunizieren. Allerdings können technische Probleme wie eine schlechte Qualität oder Verbindungsabbrüche den Austausch stören.

Schriftliche Kommunikation

E-Mails, Textnachrichten und Chats gehören zu den beliebtesten Kommunikationskanälen, da sie einen schnellen und einfachen Austausch ermöglichen. Du kannst Nachrichten klar und präzise formulieren und zu jeder Zeit abschicken. Zudem können du und deine Mitarbeitenden immer wieder auf die Inhalte eures Gesprächs zurückgreifen. Der Nachteil dieses Kanals: Es fehlen die persönliche Verbindung und die nonverbalen Signale. Emojis können diese Art von Signalen jedoch gut ersetzen.

Analoge Kommunikationskanäle

Digitale Kommunikationskanäle gehören heute zum Standard. Doch in manchen Situationen kann weiterhin eine analoge Herangehensweise von Vorteil sein. Mitarbeitergespräche, Meetings oder Teambuilding-Events fördern den persönlichen Austausch, sind aber kostenintensiv und zeitaufwendig.

Digitale Kommunikationskanäle

Du hast eine Vielzahl an Möglichkeiten, über digitale Kanäle mit deinen Teammitgliedern zu kommunizieren:

Intranet : Ob kurze News, nützliche Tipps für den Arbeitsalltag oder eine offizielle Mitteilung der Geschäftsleitung – das Intranet ist der richtige Ort dafür und stärkt den Zusammenhalt untereinander.

: Ob kurze News, nützliche Tipps für den Arbeitsalltag oder eine offizielle Mitteilung der Geschäftsleitung – das Intranet ist der richtige Ort dafür und stärkt den Zusammenhalt untereinander. Unternehmens-Wiki : Dieses digitale Tool dient vor allem der Weitergabe von unternehmensinternem Fachwissen. Es hilft neuen Talenten im Job genauso wie „alteingesessenen Hasen“, die ihre Expertise mit anderen teilen können.

: Dieses digitale Tool dient vor allem der Weitergabe von unternehmensinternem Fachwissen. Es hilft neuen Talenten im Job genauso wie „alteingesessenen Hasen“, die ihre Expertise mit anderen teilen können. E-Magazin : Statt einer gedruckten Unternehmenspublikation kann eine Online-Version eine lohnende Alternative sein. Du kannst hier spannende Einblicke in andere Arbeitsbereiche geben oder Teammitgliedern zum Firmenjubiläum gratulieren – inklusive Interviews.

: Statt einer gedruckten Unternehmenspublikation kann eine Online-Version eine lohnende Alternative sein. Du kannst hier spannende Einblicke in andere Arbeitsbereiche geben oder Teammitgliedern zum Firmenjubiläum gratulieren – inklusive Interviews. Unternehmensblog : Hier kannst du Fachinformationen und Wissen für Mitarbeitende und Externe teilen, über deine Unternehmenskultur berichten und so auch neue Talente auf euch aufmerksam machen.

: Hier kannst du Fachinformationen und Wissen für Mitarbeitende und Externe teilen, über deine Unternehmenskultur berichten und so auch neue Talente auf euch aufmerksam machen. Newsletter für Mitarbeitende : Deine Teammitglieder erhalten die Neuigkeiten direkt in ihren Posteingang und bleiben auf dem Laufenden. Ein idealer Kick-off für die Gespräche in der (virtuellen) Kaffeeküche.

: Deine Teammitglieder erhalten die Neuigkeiten direkt in ihren Posteingang und bleiben auf dem Laufenden. Ein idealer Kick-off für die Gespräche in der (virtuellen) Kaffeeküche. Apps : Eine eigens entwickelte App kann vor allem für mittlere und größere Unternehmen ein interessantes Tool zur internen Unternehmenskommunikation sein. Informationen lassen sich schnell ans Projekt-Team übermitteln und sind dank Smartphone überall abrufbar.

: Eine eigens entwickelte App kann vor allem für mittlere und größere Unternehmen ein interessantes Tool zur internen Unternehmenskommunikation sein. Informationen lassen sich schnell ans Projekt-Team übermitteln und sind dank Smartphone überall abrufbar. Chatbots : Ähnlich wie im Kundenservice können Chatbots die HR-Abteilung beim Onboarding neuer Teammitglieder unterstützen. Die Mitarbeitenden können ihre Fragen zu Prozessen und Ansprechpersonen stellen und erhalten standardisierte Antworten.

: Ähnlich wie im Kundenservice können Chatbots die HR-Abteilung beim Onboarding neuer Teammitglieder unterstützen. Die Mitarbeitenden können ihre Fragen zu Prozessen und Ansprechpersonen stellen und erhalten standardisierte Antworten. Instant Messaging-Tools : Wenn es in der internen Unternehmenskommunikation schnell gehen muss, sind Instant Messaging-Tools wie Slack optimal geeignet. Deine Mitarbeitenden können sich unkompliziert und informell in Echtzeit miteinander austauschen.

: Wenn es in der internen Unternehmenskommunikation schnell gehen muss, sind Instant Messaging-Tools wie Slack optimal geeignet. Deine Mitarbeitenden können sich unkompliziert und informell in Echtzeit miteinander austauschen. Podcasts : Wenn dein Unternehmen stets neue Trends verfolgt oder eine stärkere emotionale Bindung zu den Mitarbeitenden aufbauen möchte, sind Podcasts eine großartige Lösung. Deine Teammitglieder können sie auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause hören.

: Wenn dein Unternehmen stets neue Trends verfolgt oder eine stärkere emotionale Bindung zu den Mitarbeitenden aufbauen möchte, sind Podcasts eine großartige Lösung. Deine Teammitglieder können sie auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause hören. Videokonferenzen: Dieses Tool eignet sich für zentrale Botschaften, Trainings oder Kickoff-Meetings mit dem Projekt-Team. Du kannst dich mit deinen Mitarbeitenden im 1:1-Gespräch oder in der ganzen Gruppe austauschen, auch wenn einige von ihnen remote arbeiten.

Informationen und Kanäle für alle zugänglich machen

Egal für welche Kommunikationskanäle und -tools du dich entscheidest, sie sollten zu deinem Unternehmen und deinen Mitarbeitenden passen. Stelle sicher, dass alle wissen, wo sie welche Informationen finden, und ermutige sie, für andere relevante Nachrichten ebenfalls über die entsprechenden Kanäle zu teilen. Eine Übersicht mit Tipps und Tricks für die verschiedenen Tools kann dabei helfen.

Die Vielzahl an verfügbaren Kommunikationstools kann zu Anfang überwältigend sein. In den nachfolgenden Artikeln findest du Tipps und Ideen, die dir bei der Auswahl für dein Projekt-Team helfen:

Unternehmenskommunikation in einer hybriden Arbeitswelt

Hybride und flexible Arbeitsmodelle sowie Remote Work haben sich in den letzten Jahren in vielen Unternehmen etabliert. Das stellt dich als Führungskraft vor neue Herausforderungen, insbesondere in puncto Kommunikation.

Agile Leadership gewinnt zunehmend an Bedeutung und dafür braucht es Technologien, die eine schnelle und reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen. Voneinander isolierte Kommunikationsmittel reichen für komplexe Projekte in der modernen Arbeitswelt nicht mehr aus. Stattdessen übernehmen digitale Kollaborationstools das Feld.

Mit Tools wie Slack lassen sich verschiedene Kommunikationskanäle wie Audio, Video oder Instant Messaging besser miteinander verknüpfen und zentral nutzen.

Du kannst Projektmanagement-Tools wie Trello oder Asana in die Kollaborationssoftware einbinden und so Projekte besser strukturieren sowie innerhalb von Projekt-Teams einfacher kommunizieren.

Deine Mitarbeitenden können dank dieser Tools asynchron arbeiten, ihre Zeit flexibel gestalten und das Projekt-Team jederzeit über den Stand der Dinge auf dem Laufenden halten.

Du möchtest tiefer in flexible und hybride Arbeitsmodelle einsteigen? Hier sind einige Vorschläge: