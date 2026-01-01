2023 年 Slack 焦點大獎

向引領工作模式發展的企業與人士致敬

聚光燈打在 Slack 標誌上的插圖。
Rivian 標誌Marriott Digital Services 標誌Paramount Global 標誌Bolt 標誌美國國家氣象局標誌OpenAI 標誌
Slack 焦點大獎「Slack 影響力獎」獲獎者 OpenAISlack 焦點大獎「Slack 影響力獎」獲獎者 OpenAI

專為提高人員生產力而打造

Slack 讓生產力展現全新可能。第 3 屆年度 Slack 焦點大獎表揚透過自動化、知識共享和連線重新打造現代工作型態的組織和個人，他們同時也極力採用不同方式加速推動工作進展。

爬升到長條圖頂端的線條圖案插圖。
Paramount Global 標誌

釋放生產力獎

Paramount Global 以 Slack 做為生產力平台，不僅提升工作效率，更找到新方式讓組織上下可以合作無間。

閱讀更多

向傑出工作表現致敬

Slack 是各類型團隊執行各項工作的主要匯集地。這些公司的團隊運用 Slack 提高不同業務的效率、參與度和表現，創造超乎預期的工作成果。

Northwestern Mutual 標誌

善用自動化功能

Northwestern Mutual 善用 Slack 的強大功能實現工作自動化，不僅節省時間，更提高各部門的工作效率。

閱讀更多
Spotify Advertising 標誌

卓越銷售獎

Spotify Advertising 在 Slack 中自動化行銷活動的生命週期，藉此提升放送率、改善發佈的準時性，並大力推廣以頻道為主的溝通模式。

閱讀更多
Marriott Digital Services 標誌

卓越客戶服務

Marriott Digital Services 善用 Slack 和 Salesforce 來簡化高品質的支援服務、快速分類疑問以及提供及時且準確的回答。

閱讀更多
播放影片

「透過 Salesforce 和 Slack，我們為 Spotify Advertising 團隊自動化並大規模執行關鍵任務流程，協助團隊快速協助新品牌開始投放廣告以及與現有客戶建立更緊密的合作關係。」

Spotify Advertising 業務策略與營運全球總監Daniel Walsh閱讀案例

擁抱新的工作方式

從非營利組織到大型金融機構，Slack 邀請不同團隊重新構思提升生產力的各種可能，以便能持續走在效能和創新的最前端。

National Weather Service 標誌

Slack 社群版獎

美國國家氣象局改為以 Slack 提供關鍵訊息服務，即時提供最相關的資訊、報告和數據。

閱讀更多
Slack 標誌

大規模妥善運用 Slack 獎

Shipt 藉助 Slack 讓員工緊密連結，為零售業提供具有競爭力的購物和送貨體驗。

閱讀更多
OpenAI 標誌

Slack 影響力獎

OpenAI 使用 Slack 加快公司的成長，並形成更牢固的客戶關係。

閱讀更多
Slack 焦點大獎「Slack 社群版獎」獲獎者美國國家氣象局

「在暴洪緊急事件期間使用由 Slack 提供技術支援的 NWSChat 2.0 後，我就不想再回頭使用舊版 NWS Chat 平台。Slack 操作非常直覺，而且可分享大量資訊。」

阿拉巴馬州傑佛遜郡緊急管理官員Melissa Sizemore閱讀案例

表彰傑出人士

Slack 的核心價值是團隊合作，這些獎項旨在表彰那些擁抱數位轉型，願意為團隊、公司、合作夥伴、客戶及其他事務竭盡心力的個人。

遠見獎HeadRace 標誌

「必須解決缺乏效率的情況，才能降低全球各個組織的招募和雇用成本。」

執行長暨共同創辦人 Laszlo Korsos

Laszlo Korsos 的大頭照
Slack 年度冠軍Bolt 標誌

「Slack 是我們日常營運與整合的樞紐，每個工作日的第一件事就是打開筆電並登入 Slack。」

內部通訊部門總監 Mathis Bogens

Mathis Bogens 的大頭照
Slack 年度最佳管理員Rivian 標誌

「[Slack] 讓工作一蹴可成，讓我們的團隊保持最高效率，彼此緊密交流，而且一切透明。」

數位工作空間經理 Sheryl Anderson

Sheryl Anderson 的大頭照
Slack 年度最佳開發人員Kayak 標誌

「由於可自訂應用程式，我們的團隊就能探索多種使用 Slack 的方法來協助旅客節省時間和金錢。」

KAYAK 工程師 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius

Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 的大頭照
遠見獎HeadRace 標誌

「必須解決缺乏效率的情況，才能降低全球各個組織的招募和雇用成本。」

執行長暨共同創辦人 Laszlo Korsos

Laszlo Korsos 的大頭照
Slack 年度冠軍Bolt 標誌

「Slack 是我們日常營運與整合的樞紐，每個工作日的第一件事就是打開筆電並登入 Slack。」

內部通訊部門總監 Mathis Bogens

Mathis Bogens 的大頭照
Slack 年度最佳管理員Rivian 標誌

「[Slack] 讓工作一蹴可成，讓我們的團隊保持最高效率，彼此緊密交流，而且一切透明。」

數位工作空間經理 Sheryl Anderson

Sheryl Anderson 的大頭照
Slack 年度最佳開發人員Kayak 標誌

「由於可自訂應用程式，我們的團隊就能探索多種使用 Slack 的方法來協助旅客節省時間和金錢。」

KAYAK 工程師 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius

Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 的大頭照

從英國到南韓，推動業務不斷進展是大家的共同目標

放眼全球，無論是新創公司還是傳統企業，Slack 都是營運上不可或缺的重要角色。「全球釋放生產力獎」表彰透過自動化、知識共享和連線來提高生產力的企業。

宿霧太平洋航空標誌

ASEAN

宿霧太平洋航空採用 Slack 來提高生產力，同時連結人員、流程及系統，將一切整合至同一處，因而獲頒亞洲的釋放生產力獎。

閱讀更多
SK C&C 標誌

南韓

SK C&C 以創新方式將任務自動化，並將 Slack 作為管理高接觸服務營運的生產力平台，因而獲頒南韓的釋放生產力獎。

閱讀更多
Kokuyo 標誌

日本

日本的 Kokuyo Corporation 採用 Slack 將專案完成速度提升一倍，因而榮獲釋放生產力獎。

閱讀更多
FREE NOW 標誌

德國

FREE NOW 運用 Slack 改善內部流程、透過工作流程展開協作，並為 4800 萬名乘客提供服務，因而榮獲德國的釋放生產力獎。

閱讀更多

關於 Slack 焦點大獎

Slack 焦點大獎是專為表現優秀的客戶而設，表彰其使用 Slack 推動轉型的卓越成果。在此獎項創立的第三年，我們的全球團隊榮獲 Slack 獎項執行委員會提名最佳創新客戶成功案例。

01/16

員工體驗獎

知名零售品牌 Nike 持續專注於數位轉型和員工體驗，因此榮獲員工體驗獎。

02/16

英國公共部門獎

稅務海關總署運用 Slack 協助設計、實施及提供數位服務，以便企業和人民在疫情期間申請財務補助。

03/16

英國獎

​Gymshark 使用 Slack 將通訊管道從各自獨立的收件匣移往 Slack 頻道，建立起數位總部，讓員工得以專心處理最重要的工作。

04/16

法國獎

身為歐洲的 E 化健康醫療企業龍頭，Doctolib 讓醫療保健系統變得更人性化、更有效率且緊密連結。

05/16

澳洲獎

Afterpay 透過 Slack 將內外部合作夥伴匯集一處以利順暢溝通，進而提高工作效率。

06/16

德國獎

ABOUT YOU 透過在 Slack 中協作，提供使用者具啟發性、便利性和個人化的數位購物體驗。

07/16

日本獎

KADOKAWA Connected Inc. 採用 Slack 作為角川集團數位化轉型計畫的一環。

08/16

卓越自動化獎

線上零售商 Veepee 使用 Slack 自動化功能，為 13 個國家/地區的 7,200 萬名會員和 7,000 個品牌合作夥伴提供更完善的限時特賣體驗。

09/16

卓越銷售獎

身為將機器資料轉換為可存取資訊的專家，Splunk Inc. 運用 Slack 加快成交速度，將可用資料交到更多客戶手中。

10/16

卓越客戶服務獎

作為一家直接面對消費者的公司，Oscar Health 使用 Slack 開創虛擬健康服務，為會員提供頂級的客戶禮賓體驗。

11/16

日本教育獎

N 高校是一間獲得完整認證的線上學校，自 2016 年來持續使用 Slack 在數位學習領域進行創新，並成功將其用於該校的學生。

12/16

美國教育獎

亞利桑那州立大學五度榮獲《美國新聞與世界報導》(US News & World Report) 評選為最創新的學校，這間大學使用 Slack 重新定義教育方式，推動現代化的學習體驗。

13/16

遠見獎

ViacomCBS 執行副總裁暨技術長 Phil Wiser 運用 Slack 支援 ViacomCBS 的全球業務革新行動，因而獲頒遠見獎。

14/16

員工文化獎

Wayfair 內部通訊部門全球總監 Kristin Geyer 靈活運用 Slack，協助團隊在 Covid-19 疫情期間保持聯繫及持續參與。

15/16

年度最佳管理員

Rocket Software 全球使用者體驗部門總監 Andy Woodnutt 在這家跨國軟體公司中推動創新的 Slack 計畫。

16/16

Slack 年度冠軍

Dell 的 Karl Owen 在公司中扮演關鍵的角色，協助員工採用及充分發揮 Slack 的價值，因為有了值得信任的同事提供支援，改變也就更為簡單輕鬆。

01/15

傑出數位總部獎

IBM 使用 Slack 作為數位總部，除了將未來工作型態自動化，也走在前端引領 IT 服務業創新。

02/15

法國獎

為因應組織迅速發展的趨勢，ManoMano 使用 Slack 作為數位總部，讓人員可在其中協作、打造遠端工作文化，並與外部合作夥伴保持溝通及交流。

03/15

日本獎

Credit Saison 透過 Slack 擁抱數位總部，以此強化協作，並持續走在金融服務業的最前端。

04/15

韓國獎

LOTTE ON 使用 Slack 作為數位總部，在此基礎上發揮營運彈性並實現高效協作，以推動零售業創新。

05/15

印度獎

Zomato 擁有超過 3,700 名員工，公司內全面使用 Slack 作為數位總部，致力於徹底改革印度的訂餐和外送服務。

06/15

澳洲獎

Canva 將 Slack 作為數位總部，以此維持敏捷的營運型態，讓公司內部保持一致步調，並在採行混合工作型態的工作環境中，將創下歷史記錄的業務繼續往前推進。

07/15

德國獎

trivago 使用 Slack 作為數位總部，為組織的混合工作模式提供支援，同時也讓員工可以無縫整合並時時保持溝通。

08/15

英國獎

跨國科技公司 Ocado Group 善用 Slack 的數位總部，促進人員、系統、合作夥伴和客戶間符合直覺的工作流程。

09/15

未來工作型態獎

Expedia Group 與 Slack 攜手打造數位優先的公司文化，讓每個員工可以大聲說出自己的想法。

10/15

Slack 社群版獎

為了在疫情期間及日後繼續服務有需要的年輕人，Year Up 迅速做出調整，將員工部署至可提供虛擬計畫的數位總部。

11/15

Slack 創新獎

Capital One 透過 Slack 推動自動化及推廣創新文化，而這正是該公司重塑銀行業的關鍵所在。

12/15

大規模妥善運用 Slack 獎

TELUS 運用 Slack 打造高績效文化，讓全球數千名員工能夠提供全球領先的通訊服務。

13/15

遠見獎

Team America Relief 的技術主管 Ian Porter 運用 Slack 協助數百名阿富汗難民尋找遠離傷害的安全途徑。

14/15

年度最佳管理員

Procore 的全球夥伴關係和聯盟副總裁 Kris Lengieza 在組織中大力推廣使用 Slack 獲致業務成果。

15/15

Slack 年度冠軍

內部 IT 資深工程主管 Sara Hopper 協助團隊充分發揮 Slack 企業版的價值，有效擴充 Etsy 客戶體驗的人力編制。

歡迎一探未來工作型態

試用 Slack申請示範