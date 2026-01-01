向引領工作模式發展的企業與人士致敬
專為提高人員生產力而打造
Slack 讓生產力展現全新可能。第 3 屆年度 Slack 焦點大獎表揚透過自動化、知識共享和連線重新打造現代工作型態的組織和個人，他們同時也極力採用不同方式加速推動工作進展。
向傑出工作表現致敬
Slack 是各類型團隊執行各項工作的主要匯集地。這些公司的團隊運用 Slack 提高不同業務的效率、參與度和表現，創造超乎預期的工作成果。
「透過 Salesforce 和 Slack，我們為 Spotify Advertising 團隊自動化並大規模執行關鍵任務流程，協助團隊快速協助新品牌開始投放廣告以及與現有客戶建立更緊密的合作關係。」Spotify Advertising 業務策略與營運全球總監閱讀案例
擁抱新的工作方式
從非營利組織到大型金融機構，Slack 邀請不同團隊重新構思提升生產力的各種可能，以便能持續走在效能和創新的最前端。
「在暴洪緊急事件期間使用由 Slack 提供技術支援的 NWSChat 2.0 後，我就不想再回頭使用舊版 NWS Chat 平台。Slack 操作非常直覺，而且可分享大量資訊。」阿拉巴馬州傑佛遜郡緊急管理官員閱讀案例
表彰傑出人士
Slack 的核心價值是團隊合作，這些獎項旨在表彰那些擁抱數位轉型，願意為團隊、公司、合作夥伴、客戶及其他事務竭盡心力的個人。
「必須解決缺乏效率的情況，才能降低全球各個組織的招募和雇用成本。」
執行長暨共同創辦人 Laszlo Korsos
「Slack 是我們日常營運與整合的樞紐，每個工作日的第一件事就是打開筆電並登入 Slack。」
內部通訊部門總監 Mathis Bogens
「[Slack] 讓工作一蹴可成，讓我們的團隊保持最高效率，彼此緊密交流，而且一切透明。」
數位工作空間經理 Sheryl Anderson
「由於可自訂應用程式，我們的團隊就能探索多種使用 Slack 的方法來協助旅客節省時間和金錢。」
KAYAK 工程師 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius
從英國到南韓，推動業務不斷進展是大家的共同目標
放眼全球，無論是新創公司還是傳統企業，Slack 都是營運上不可或缺的重要角色。「全球釋放生產力獎」表彰透過自動化、知識共享和連線來提高生產力的企業。
關於 Slack 焦點大獎
Slack 焦點大獎是專為表現優秀的客戶而設，表彰其使用 Slack 推動轉型的卓越成果。在此獎項創立的第三年，我們的全球團隊榮獲 Slack 獎項執行委員會提名最佳創新客戶成功案例。
美國教育獎
亞利桑那州立大學五度榮獲《美國新聞與世界報導》(US News & World Report) 評選為最創新的學校，這間大學使用 Slack 重新定義教育方式，推動現代化的學習體驗。