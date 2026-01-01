Würdigung von Unternehmen und Menschen, die die Arbeitswelt voranbringen
Für Menschen gemacht. Für Produktivität entwickelt.
In Slack trifft Produktivität auf Möglichkeiten. Die 3. jährlichen Slack Spotlight Awards ehren die Organisationen und Einzelpersonen, die moderne Arbeit durch Automatisierung, Wissensaustausch und Vernetzung neu gestalten und gleichzeitig Wege finden, die Arbeitswelt schneller voranzubringen.
Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“
Mit Slack als Produktivitätsplattform konnte Paramount Global die Effizienz steigern und neue Wege der Zusammenarbeit in der gesamten Organisation erschließen.Weiterlesen
Würdigung hervorragender Leistungen am Arbeitsplatz
Slack ist das Zuhause verschiedener Teams, die die unterschiedlichsten Aufgaben erledigen. Die Teams dieser Unternehmen wachsen über sich hinaus, indem sie Slack nutzen, um Effizienz, Engagement und Exzellenz in allen Geschäftsbereichen zu steigern.
Herausragende Leistungen in der Automatisierung
Northwestern Mutual nutzt die Vorteile von Slack, um Arbeit zu automatisieren, Zeit zu sparen und die Effizienz über alle Abteilungen hinweg zu steigern.Weiterlesen
Exzellenter Vertrieb
Durch Automatisierung von Kampagnen-Lebenszyklen in Slack konnte Spotify Advertising die Bereitstellungsquote erhöhen, die Pünktlichkeit in Sachen Markteinführung verbessern und die Channel-basierte Kommunikation optimieren.Weiterlesen
Herausragende Leistungen im Kundenservice
Marriott Digital Services setzt auf Slack und Salesforce, um ihren erstklassigen Support noch weiter zu optimieren, Anfragen schnell zu bearbeiten und zeitnahe, exakte Lösungen zu liefern.Weiterlesen
„Mit Salesforce und Slack konnten wir geschäftskritische Prozesse für unser Spotify Advertising-Team automatisieren und skalieren, um neue Marken schnell an Bord zu holen und engere Beziehungen zu bestehenden Kund:innen aufzubauen.“Global Head of Business Strategy and Operations, Spotify AdvertisingGeschichte lesen
Eine neue Arbeitsweise fördern
Von Non-Profit-Organisationen bis hin zu großen Finanzinstituten lädt Slack Teams dazu ein, die Möglichkeiten der Produktivität neu zu überdenken, um noch leistungsfähiger und innovativer zu sein.
Auszeichnung „Slack for Good“
Der National Weather Service hat seinen zentralen Messaging-Dienst auf Slack umgestellt, um die wichtigsten Informationen, Berichte und Daten in Echtzeit liefern zu können.Weiterlesen
Auszeichnung „Slack at Scale“
Shipt nutzt Slack, um seine Mitarbeitenden miteinander zu vernetzen und ein einmaliges Einkaufs- und Liefererlebnis im Einzelhandel zu schaffen.Weiterlesen
Auszeichnung „Slack Impact“
OpenAI nutzt Slack, um Wachstum zu beschleunigen und engere Kundenbeziehungen aufzubauen.Weiterlesen
„Nachdem wir NWSChat 2.0, der auf Slack basiert, während unseres Sturzflut-Notfalls eingesetzt haben, möchte ich nie wieder zur alten NWSChat-Plattform zurückkehren. Slack ist sehr intuitiv und ermöglicht den Austausch einer Vielzahl von Informationen.“Emergency Management Officer, Jefferson County, AlabamaGeschichte lesen
Herausragende Persönlichkeiten würdigen
Bei Slack steht Teamarbeit an erster Stelle. Mit diesen Auszeichnungen werden diejenigen Personen gewürdigt, die sich die digitale Transformation zu eigen gemacht haben und sich für ihre Teams, Unternehmen, Partner:innen, Kunden und darüber hinaus in besonderer Weise engagieren.
„Es ist unmöglich, die Kosten für die Anwerbung und Einstellung von Mitarbeitenden für jede Organisation auf der Welt zu senken, ohne Ineffizienz zu beseitigen.“
Laszlo Korsos, CEO und Mitbegründer
„Slack steht im Mittelpunkt unserer täglichen Abläufe und Integrationen. Jeder Arbeitstag beginnt damit, den Laptop einzuschalten und sich bei Slack anzumelden.“
Mathis Bogens, Head of Internal Communications
„[Slack] ist der Ort, an dem die Arbeit stattfindet, und es ermöglicht uns als Team, so produktiv, vernetzt und transparent wie möglich zu sein.“
Sheryl Anderson, Manager, Digital Workplace
„Dank der Möglichkeit, Apps individuell anzupassen, kann unser Team die vielen Möglichkeiten entdecken, wie wir Slack einsetzen können, um Reisenden zu helfen, Zeit und Geld zu sparen.“
Igor Gaidaichuk und Justas Belevicius, Entwickler bei KAYAK
„Es ist unmöglich, die Kosten für die Anwerbung und Einstellung von Mitarbeitenden für jede Organisation auf der Welt zu senken, ohne Ineffizienz zu beseitigen.“
Laszlo Korsos, CEO und Mitbegründer
„Slack steht im Mittelpunkt unserer täglichen Abläufe und Integrationen. Jeder Arbeitstag beginnt damit, den Laptop einzuschalten und sich bei Slack anzumelden.“
Mathis Bogens, Head of Internal Communications
„[Slack] ist der Ort, an dem die Arbeit stattfindet, und es ermöglicht uns als Team, so produktiv, vernetzt und transparent wie möglich zu sein.“
Sheryl Anderson, Manager, Digital Workplace
Unternehmen voranbringen — von Großbritannien bis Südkorea
Start-ups und traditionelle Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Slack täglich. Die globale Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ zeichnet diejenigen aus, die die Produktivität durch Automatisierung, Wissensaustausch und Vernetzung vorantreiben.
ASEAN
Cebu Pacific Airlines hat die ASEAN-Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ für die Nutzung von Slack erhalten, um die Produktivität zu steigern und seine Mitarbeitenden, Prozesse und Systeme an einem zentralen Ort zu vernetzen.Weiterlesen
Südkorea
Für seinen innovativen Ansatz zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verwaltung individueller Service-Abläufe mit Slack als Produktivitätsplattform gewinnt SK C&C die Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ in Südkorea.Weiterlesen
Japan
Die Kokuyo Corporation erhält für die Implementierung von Slack zur Verdoppelung der Projektgeschwindigkeit die Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ für Japan.Weiterlesen
Deutschland
Optimierung interner Prozesse, Zusammenarbeit durch Workflows und Betreuung von 48 Millionen Fahrgästen durch Nutzung von Slack: FREE NOW erhält die Auszeichnung „Hervorragende Produktivität“ in Deutschland.Weiterlesen
Info über die Slack Spotlight Awards
Die Slack Spotlight Awards zeichnen unsere besten Kunden für ihre transformative Arbeit mit Slack aus. Im dritten Jahr der Preisverleihung haben unsere globalen Teams die innovativsten Kundenerfolgsgeschichten nominiert, die vom Slack Awards Executive Committee bewertet wurden.
Auszeichnung für Mitarbeitererfahrung
Das ikonische Einzelhandelsunternehmen Nike hat die Auszeichnung „Mitarbeitererfahrung“ für seinen nachhaltigen Fokus auf die digitale Transformation und Mitarbeitererfahrung erhalten.
Auszeichnung „Öffentlicher Sektor” in Großbritannien
HM Revenue and Customs nutzt Slack, um digitale Dienste für Unternehmen und Bürger:innen zur Beantragung finanzieller Unterstützung während der Pandemie zu entwickeln, zu implementieren und bereitzustellen.
Auszeichnung UK
Gymshark setzt Slack ein, um die Kommunikation aus isolierten Postfächern in Channels zu verlagern und so ein digitales Büro zu schaffen, in dem sich die Mitarbeitenden auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können.
Auszeichnung Frankreich
Als eines der führenden E-Health-Unternehmen in Europa trägt Doctolib dazu bei, das Gesundheitssystem menschlicher, effizienter und stärker miteinander vernetzt zu gestalten.
Auszeichnung Australien
Afterpay arbeitet mit Slack, um eine nahtlose Kommunikation zu ermöglichen und die Produktivität zu steigern – sowohl intern als auch mit externen Partnerinnen und Partnern – und das alles an einem Ort.
Auszeichnung Deutschland
ABOUT YOU bietet seinen Benutzer:innen ein inspirierendes, bequemes und personalisiertes digitales Einkaufserlebnis, das durch die Zusammenarbeit in Slack möglich wird.
Auszeichnung Japan
KADOKAWA Connected, Inc. hat Slack als Teil seiner Initiative zur digitalen Transformation in allen Unternehmen der KADOKAWA Group eingeführt.
Auszeichnung „Exzellente Automatisierung“
Der Online-Händler Veepee nutzt die Automatisierungsmöglichkeiten von Slack, um 72 Millionen Mitgliedern und 7.000 Markenpartnern in 13 Ländern ein besseres Flash-Sale-Erlebnis zu bieten.
Auszeichnung „Exzellenter Vertrieb“
Splunk, Inc., ein Unternehmen, das sich auf die Umwandlung von Maschinendaten in verwertbare Informationen spezialisiert hat, nutzt Slack, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und mehr Kundinnen und Kunden verwertbare Daten zur Verfügung zu stellen.
Auszeichnung „Exzellenter Kundenservice“
Die Direktkrankenversicherung Oscar Health nutzt Slack als Wegbereiter für virtuelle Gesundheitsdienste und bietet seinen Mitgliedern ultimative Kundenberatung.
Auszeichnung „Bildung in Japan”
Die N High School ist eine vollständig zertifizierte Online-Schule, die seit 2016 Slack nutzt, um innovative Lösungen im Bereich des digitalen Lernens zu entwickeln und ihre Schüler:innen erfolgreich zu unterstützen.
Auszeichnung „Bildung in den USA”
Die Arizona State University, die von US News & World Report fünfmal als innovativste Hochschule ausgezeichnet wurde, nutzt Slack, um das Bildungswesen neu zu definieren und die moderne Lernerfahrung zu fördern.
Auszeichnung als Visionär:in
Als Executive Vice President und CTO von ViacomCBS hat Phil Wiser die Auszeichnung als Visionär:in für den Einsatz von Slack zur Unterstützung der Entwicklung des globalen Geschäfts von ViacomCBS erhalten.
Auszeichnung „Mitarbeiterkultur”
Kristin Geyer, Global Head of Internal Communications bei Wayfair, hat Slack genutzt, um ihre Mitarbeitenden inmitten der Corona-Pandemie zu vernetzen und zu motivieren.
Admin des Jahres
Andy Woodnutt, Director of Global End User Experience bei Rocket Software, erweckt in dem globalen Softwareunternehmen innovative Slack-Programme zum Leben.
Auszeichnung „Herausragendes digitales Büro“
IBM nutzt Slack als sein digitales Büro, um die Zukunft der Arbeit zu automatisieren und gleichzeitig an der Spitze der Innovation in der IT-Servicebranche zu bleiben.
Auszeichnung Frankreich
Zur Unterstützung seiner rasanten Entwicklung nutzt ManoMano Slack als digitales Büro, um zusammenzuarbeiten, eine Remote-Kultur aufzubauen und sich mit externen Partnerunternehmen zu vernetzen.
Auszeichnung Japan
Credit Saison nutzt Slack, um sein digitales Büro aufzubauen, die Zusammenarbeit zu verbessern und in der Finanzdienstleistungsbranche auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Auszeichnung Korea
Mit Slack als digitalem Büro setzt LOTTE ON auf Flexibilität und effiziente Zusammenarbeit, um Innovationen im Einzelhandel zu fördern.
Auszeichnung Indien
Mit Slack als digitalem Büro wollen die mehr als 3.700 Mitarbeitenden von Zomato die Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln in Indien revolutionieren.
Auszeichnung Australien
Canva nutzt Slack als sein digitales Büro, um agil zu bleiben, die interne Abstimmung zu verbessern und sein rekordverdächtiges Geschäft in einem hybriden Arbeitsumfeld voranzutreiben.
Auszeichnung Deutschland
Mit Slack als digitalem Büro unterstützt Trivago sein hybrides Arbeitsmodell und stärkt seine Mitarbeitenden mit nahtlosen Integrationen und einer dynamischen Kommunikation.
Auszeichnung UK
Das globale Technologieunternehmen Ocado Group nutzt sein digitales Büro in Slack, um intuitive Arbeitsabläufe zwischen seinen Mitarbeitenden, Systemen, Partnerunternehmen und Kund:innen zu erleichtern.
Auszeichnung „Zukunft der Arbeit“
Die Expedia Group arbeitet mit Slack zusammen, um eine digitale Kultur zu schaffen, die die vielfältigen Stimmen ihrer Mitarbeitenden zur Geltung bringt.
Auszeichnung „Slack for Good“
Year Up hat sein Personal in kürzester Zeit auf ein digitales Büro umgestellt, das virtuelle Programme anbietet, um bedürftigen jungen Erwachsenen während der Pandemie und darüber hinaus weiterhin helfen zu können.
Auszeichnung „Innovation in Slack“
Capital One nutzt Slack, um die Automatisierung voranzutreiben und eine Innovationskultur zu fördern, die für die Mission des Unternehmens, das Bankwesen neu zu gestalten, von zentraler Bedeutung ist.
Auszeichnung „Slack at Scale“
TELUS nutzt Slack, um eine Hochleistungskultur aufzubauen, die es Tausenden von globalen Mitarbeitenden ermöglicht, weltweit führende Kommunikationslösungen bereitzustellen.
Auszeichnung als Visionär:in
Der technische Leiter von Team America Relief, Ian Porter, hat Slack genutzt, um Hunderten von afghanischen Geflüchteten dabei zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen.
Auszeichnung „Admin des Jahres“
Als VP of Global Partnerships and Alliances bei Procore hat sich Kris Lengieza in seiner gesamten Organisation für Slack eingesetzt, um die Geschäftsergebnisse voranzutreiben.