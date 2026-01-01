Reconocimiento a las empresas y personas que reinventan la forma de trabajar
Hecho para las personas, diseñado para la productividad
En Slack, la productividad y la posibilidad van de la mano. La 3.ª edición de los premios Slack Spotlight Awards reconoce a las organizaciones y personas que reinventan el trabajo moderno mediante la automatización, los conocimientos compartidos y la conectividad, además de adoptar formas de agilizar el trabajo.
Premio al fomento de la productividad
Con Slack como su plataforma de productividad, Paramount Global ha impulsado la eficiencia y ha descubierto nuevas formas de trabajar en toda su organización.Seguir leyendo
Reconocimiento a la excelencia en el trabajo
Slack es el lugar ideal para todo tipo de equipos y trabajos. Los equipos de estas empresas van más allá al utilizar Slack para ofrecer eficiencia, motivación y excelencia en todas las líneas de negocio.
Excelencia en la automatización
Northwestern Mutual utiliza el poder de Slack para automatizar el trabajo, ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en todos los departamentos.Seguir leyendo
Excelencia en las ventas
Al automatizar los ciclos de vida de las campañas en Slack, Spotify Advertising aumentó las tasas de entrega, mejoró la puntualidad de lanzamientos y abogó por una comunicación basada en canales.Seguir leyendo
Excelencia en la atención al cliente
Marriott Digital Services utiliza Slack y Salesforce para optimizar la asistencia de alta calidad, clasificar rápidamente las consultas y ofrecer respuestas precisas y puntuales enseguida.Seguir leyendo
“Con Salesforce y Slack hemos podido automatizar y escalar procesos fundamentales para que nuestro equipo de Spotify Advertising pueda incorporar nuevas marcas rápidamente y reforzar las relaciones con los clientes actuales”.Director global de Estrategia y Operaciones, Spotify AdvertisingLeer historia
Adopción de una nueva forma de trabajar
Desde las organizaciones sin ánimo de lucro hasta las instituciones financieras masivas, Slack invita a los equipos a replantearse qué se puede hacer con la productividad para mantenerse a la vanguardia en cuanto a rendimiento e innovación.
Premio Slack para buenas causas
The National Weather Service migró su servicio de mensajería esencial a Slack para ofrecer la información, los informes y los datos más relevantes en tiempo real.Seguir leyendo
Premio Slack a gran escala
Shipt usa Slack para conectar a sus equipos y proporcionar al sector minorista una experiencia de compra y entrega exclusivas.Seguir leyendo
Premio al impacto de Slack
OpenAI utiliza Slack para acelerar el crecimiento y forjar relaciones más sólidas con los clientes.Seguir leyendo
"Después de utilizar NWSChat 2.0 con tecnología de Slack durante nuestro evento de emergencia por inundaciones repentinas, no quiero volver a la plataforma de chat heredada del NWS. Slack es súper intuitivo y permite compartir multitud de información".Director de gestión de emergencias, Jefferson County, AlabamaLeer historia
Reconocimiento a personas sobresalientes
En Slack, el trabajo en equipo es lo más importante. Estos premios reconocen a esas personas que impulsan la transformación digital y hacen un esfuerzo extra para sus equipos, empresas, socios, clientes y el mundo en general.
"No se puede reducir el coste de la selección de personal y la contratación en todas las organizaciones del mundo sin eliminar las deficiencias".
Laszlo Korsos, Director tecnológico y cofundador
“Slack es el centro de nuestras operaciones e integraciones diarias. Cada jornada laboral empieza abriendo el ordenador portátil e iniciando sesión en Slack”.
Mathis Bogens, director de Comunicaciones Internas
"[Slack] es el motor de nuestro trabajo y nos permite ser el equipo más productivo, conectado y transparente posible".
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
"La posibilidad de personalizar las aplicaciones permite a nuestro equipo explorar las muchas formas en que podemos utilizar Slack para ayudar a los viajeros a ahorrar tiempo y dinero".
Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, Ingenieros de KAYAK
"No se puede reducir el coste de la selección de personal y la contratación en todas las organizaciones del mundo sin eliminar las deficiencias".
Laszlo Korsos, Director tecnológico y cofundador
“Slack es el centro de nuestras operaciones e integraciones diarias. Cada jornada laboral empieza abriendo el ordenador portátil e iniciando sesión en Slack”.
Mathis Bogens, director de Comunicaciones Internas
"[Slack] es el motor de nuestro trabajo y nos permite ser el equipo más productivo, conectado y transparente posible".
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
El impulso de las empresas, desde Reino Unido hasta Corea de Sur
En todo el mundo, las empresas emergentes y tradicionales por igual confían en Slack. Los premios internacionales al fomento de la productividad reconocen a aquellos que impulsan la productividad mediante la automatización, los conocimientos compartidos y la conexión.
ASEAN
Cebu Pacific Airlines ha conseguido el premio al fomento de la productividad de la ASEAN por usar Slack para mejorar su productividad y, al mismo tiempo, conectar a su personal, sus procesos y sus sistemas en un mismo lugar.Seguir leyendo
Corea del Sur
SK C&C obtiene el premio al fomento de la productividad de Corea del Sur por su enfoque innovador para automatizar tareas y gestionar operaciones de servicio de alto nivel con Slack como plataforma de productividad.Seguir leyendo
Japón
La empresa Kokuyo recibe el premio al fomento de la productividad de Japón por implementar Slack para multiplicar la velocidad con la que completan los proyectos.Seguir leyendo
Alemania
FREE NOW gana el Premio al fomento de la productividad en Alemania al optimizar sus procesos internos, colaborar mediante flujos de trabajo y ofrecer sus servicios a 48 millones de pasajeros aprovechando la tecnología de Slack.Seguir leyendo
Acerca de los Slack Spotlight Awards
Los premios Slack Spotlight Awards celebran a los mejores clientes por su revolucionario trabajo en Slack. En la tercera edición de los premios, nuestros equipos internacionales nominaron las historias de éxito de clientes más innovadoras para que las puntuara el comité ejecutivo de los premios de Slack.
Premio a la experiencia del empleado
La emblemática empresa Nike recibió el premio a la experiencia del empleado por su enfoque constante en la transformación digital y la experiencia del empleado.
Premio al sector público de Reino Unido
HM Revenue and Customs utiliza Slack para diseñar, implementar y ofrecer servicios digitales para empresas y ciudadanos que quieran solicitar ayudas económicas durante la pandemia.
Premio de Reino Unido
Gymshark usa Slack para abandonar las comunicaciones aisladas y disfrutar de los canales. Gracias a su sede digital, los empleados pueden centrarse en el trabajo más importante.
Premio de Francia
Una de las empresas más importantes de salud en Internet, Doctolib, ayuda a humanizar el sector de la salud, haciéndolo más eficiente y cercano.
Premio de Australia
Afterpay usa Slack para mejorar la comunicación y aumentar la productividad, al unir a los equipos internos y a los socios externos en un mismo lugar.
Premio de Alemania
ABOUT YOU, gracias a su colaboración con Slack, ofrece a los usuarios una experiencia de compra digital personalizada, útil e inspiradora.
Premio de Japón
KADOKAWA Connected, Inc. integró Slack como parte de su iniciativa de transformación digital para las organizaciones del grupo KADOKAWA.
Premio a la excelencia en la automatización
El portal de ventas en línea Veepee usa la automatización de Slack para ofrecer una experiencia de ventas flash mejorada a 72 millones de miembros y 7000 marcas colaboradoras en 13 países.
Premio a la excelencia en las ventas
Splunk, Inc., toda una experta en transformar datos en información accesible, utiliza Slack para cerrar acuerdos con más rapidez y ofrecer datos útiles a más clientes cada día.
Premio a la excelencia en la atención al cliente
Oscar Health, una empresa dirigida al consumidor, usa Slack para innovar en los servicios virtuales de salud y ofrecer a sus miembros la mejor asistencia.
Premio al sector educativo en Japón
N High School, una reconocida escuela en línea, utiliza Slack desde 2016 para innovar en los espacios digitales de aprendizaje y ayudar a sus estudiantes.
Premio al sector educativo en Estados Unidos
Reconocida durante cinco años consecutivos como la institución más innovadora por U.S. News & World Report, usa Slack para reinventar la educación y fomentar la experiencia de aprendizaje moderna.
Premio al visionario
Como vicepresidente ejecutivo y CTO de ViacomCBS, Phil Wiser recibió al premio al visionario por utilizar Slack para impulsar la evolución del negocio internacional de ViacomCBS.
Premio a la cultura de empleados
Kristin Geyer, directora internacional de comunicaciones internas de Wayfair, utilizó Slack para mantener conectados e involucrados a los miembros de los equipos en medio de la pandemia de Covid-19.
Administrador del año
Andy Woodnutt, director de experiencia del usuario final global de Rocket Software, pone en marcha los innovadores programas de Slack en la empresa internacional de software.
Premio a la excelencia de la sede digital
IBM usa Slack como sede digital para automatizar el futuro del trabajo y mantenerse a la vanguardia de la innovación en el sector de los servicios informáticos.
Premio de Francia
Para respaldar su rápida evolución, ManoMano usa Slack como sede digital para colaborar, crear una cultura de trabajo remoto y conectar con socios externos.
Premio de Japón
Credit Saison emplea Slack para adoptar una sede digital, reforzar la colaboración y mantenerse a la vanguardia del sector de los servicios financieros.
Premio de Corea
Con Slack como sede digital, LOTTE ON adquiere flexibilidad y colabora de manera eficiente para impulsar la innovación en el sector de la venta minorista.
Premio de India
Los más de 3700 empleados de Zomato, que cuentan con Slack como sede digital, tienen la misión de transformar el reparto de comida a domicilio en India.
Premio de Australia
Canva utiliza Slack como sede digital para mantener la agilidad, coordinar a sus equipos internos y lograr que su revolucionario negocio siga avanzando con el lugar de trabajo híbrido.
Premio de Alemania
Con Slack como sede digital, trivago refuerza su modelo laboral híbrido proporcionando a los empleados integraciones fluidas y una comunicación dinámica.
Premio de Reino Unido
La multinacional tecnológica Ocado Group usa su sede digital en Slack para establecer flujos de trabajo intuitivos entre su personal, sus sistemas, sus socios y sus clientes.
Premio al futuro del trabajo
Expedia Group se asoció con Slack para crear una cultura que priorizara el entorno digital y permitiera dar cabida a las distintas perspectivas de su diverso personal.
Premio Slack para buenas causas
Para seguir prestando ayuda a los jóvenes adultos en situación precaria durante y después de la pandemia, Year Up migró rápidamente a su personal a la sede digital y comenzó a usar programas virtuales.
Premio a la innovación en Slack
Capital One usa Slack para potenciar la automatización y promover una cultura innovadora clave en su misión de redefinir el sector bancario.
Premio Slack a gran escala
TELUS utiliza Slack para desarrollar una cultura de gran rendimiento que permite a miles de empleados de todo el mundo ofrecer unas comunicaciones de primer nivel.
Premio al visionario
Ian Porter, responsable de tecnología de Team America Relief, utilizó Slack para ayudar a cientos de refugiados afganos a encontrar un pasaje seguro fuera de peligro.
Premio al administrador del año
Como vicepresidente de asociaciones y alianzas globales de Procore, Kris Lengieza abogó emplear por Slack en toda su organización para impulsar los resultados empresariales.