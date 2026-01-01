자동화 엑설런스 어워드 Northwestern Mutual은 Slack의 힘을 활용해 부서 전반의 업무를 자동화하고 작업 시간을 줄이고 효율성을 높이고 있습니다. 자세히 읽기

세일즈 엑설런스 어워드 Spotify Advertising은 Slack에서 캠페인 수명 주기를 자동화함으로써 출고 속도를 높이고 출시 시간의 정확도를 개선하고 채널 기반 커뮤니케이션을 권장했습니다. 자세히 읽기