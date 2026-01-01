업무 환경을 진화시킨 올해의 회사, 그리고 사람들
사람을 위해, 더 높은 생산성을 위해
Slack과 함께라면 생산성을 향상할 수 있습니다. 제3회 Slack 스포트라이트 어워즈는 업무 속도는 빠르게 유지하면서 자동화, 지식 공유, 연결을 통해 최신 업무 환경을 재구성한 조직과 사람들에게 찬사를 보냅니다.
업무 효율성 극대화
Slack은 모든 종류의 업무, 모든 종류의 팀을 위한 본거지입니다. 이런 회사에 속한 팀들은 기업 전반에서 효율성과 참여, 탁월함을 높일 수 있는 Slack을 활용해 한계와 경계를 뛰어넘습니다.
자동화 엑설런스 어워드
Northwestern Mutual은 Slack의 힘을 활용해 부서 전반의 업무를 자동화하고 작업 시간을 줄이고 효율성을 높이고 있습니다.자세히 읽기
세일즈 엑설런스 어워드
Spotify Advertising은 Slack에서 캠페인 수명 주기를 자동화함으로써 출고 속도를 높이고 출시 시간의 정확도를 개선하고 채널 기반 커뮤니케이션을 권장했습니다.자세히 읽기
고객 서비스 엑설런스 어워드
Marriott Digital Services는 Slack과 Salesforce를 활용하여 품질 높은 고객 지원을 간소화하고 문의를 신속히 분류하여 빠르고 정확한 답변을 제공하고 있습니다.자세히 읽기
“Salesforce와 Slack을 통해 Spotify Advertising 팀을 위한 중요 업무용 프로세스를 확장하고 자동화함으로써 브랜드를 신속하게 온보딩하고 기존 고객과 더 깊은 관계를 맺을 수 있게 되었습니다.”비즈니스 전략 및 운영 부문 글로벌 책임자, Spotify Advertising스토리 읽기
새로운 업무 방식 채택
비영리 단체에서 초대형 금융 기관에 이르는 팀들은 Slack을 통해 성과와 혁신에 있어 첨단을 유지하면서, 생산성을 통해 해낼 수 있는 것들을 재고합니다.
“갑작스런 홍수로 인한 비상 상황 중에 Slack 기반의 NWSChat 2.0을 사용해본 후, 기존의 NWS Chat 플랫폼으로는 돌아가고 싶지 않았습니다. Slack은 아주 직관적이고 많은 정보를 공유할 수 있죠.”앨라배마주 제퍼슨 카운티 비상 관리 책임자스토리 읽기
최고의 능력자들을 소개합니다
Slack은 팀워크를 중시합니다. 이 어워드들은 디지털 전환을 수용하고 팀과 회사, 파트너, 고객을 위해 한 걸음 더 나아가는 사람들에게 수여되는 상입니다.
“비효율성을 없애지 않고는 전 세계 모든 조직에서 채용 및 고용 비용을 낮출 수 없습니다.”
Laszlo Korsos, CEO 및 공동 설립자
“Slack은 저희 회사의 일상 업무와 통합의 중심입니다. 모든 업무는 노트북을 열고 Slack에 로그인하는 일로부터 시작되죠.”
Mathis Bogens, 내부 커뮤니케이션 책임자
“[Slack]은 업무가 이루어지는 새로운 세상이며 우리가 가장 생산적이고 연결되며 투명한 팀이 될 수 있도록 해줍니다.”
Sheryl Anderson, 디지털 직장 관리자
“앱을 사용자 지정하는 능력을 통해, 저희 팀에서는 여행자가 시간과 돈을 절약하는 데 Slack을 사용하는 여러 방법을 탐색할 수 있습니다.”
Igor Gaidaichuk 및 Justas Belevicius, KAYAK 엔지니어
영국에서 대한민국으로, 더 나아가는 비즈니스
전 세계적으로 스타트업 및 그와 유사한 전통 기업들이 Slack을 사용하고 있습니다. 세계 생산성 혁신 어워드는 자동화와 지식 공유, 연결을 통해 생산성을 높여가는 이들에게 수여됩니다.
아세안
세부퍼시픽항공사는 Slack을 사용하여 인력, 프로세스 및 시스템을 모두 한곳에 연결하여 생산성을 높인 점을 인정받아, 아세안 ‘생산성 혁신 어워드'를 수상했습니다.자세히 읽기
대한민국
SK C&C는 업무를 자동화한 혁신적인 접근 방식과 Slack을 생산성 플랫폼으로 사용하여 더 퀄리티 높은 운영 서비스를 관리한 성과를 바탕으로 Slack이 선정하는 ‘생산성 혁신 어워드’를 수상합니다.자세히 읽기
독일
Slack을 활용해 내부 프로세스를 최적화하고, 워크플로로 협업하며, 4,800만 사용자에게 서비스를 제공한 FREE NOW가 독일에서 생산성 혁신 어워드를 수상했습니다.자세히 읽기
Slack 스포트라이트 어워드 정보
Slack 스포트라이트 어워즈는 Slack을 통해 혁신을 일구는 업계 최고의 고객들을 공개합니다. 제3회를 맞이하여 Slack의 글로벌 팀은 가장 혁신적인 고객 성공 스토리를 후보로 선정하여 Slack 어워드 운영 위원회의 심사를 받게 했습니다.
영국 공공 부문 어워드
영국 국세청은 팬데믹 상황에서 기업과 시민들이 재정 지원 신청은 물론 디지털 서비스를 설계, 구현, 전달할 수 있도록 Slack 플랫폼을 활용합니다.
영국 어워드
Gymshark는 Slack을 활용하여 고립된 이메일함에서 채널로 커뮤니케이션을 옮김으로써 Digital HQ에서 직원들이 가장 중요한 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
자동화 엑설런스 어워드
온라인 소매업체인 Veepee는 Slack 자동화를 사용하여 13개국에서 7,200만 가입자와 7,000곳의 브랜드 파트너에게 더 나은 반짝세일을 제공합니다.
세일즈 엑설런스 어워드
머신 데이터를 액세스 가능한 정보로 변환하는 전문기업인 Splunk, Inc.는 Slack을 활용하여 계약을 더 빠르게 체결하고 사용 가능한 데이터를 더 많은 고객에게 제공합니다.
고객 서비스 엑설런스 어워드
D2C(직접 판매 방식) 회사인 Oscar Health는 Slack을 이용하여 가상 건강 서비스를 개척하고 회원들에게 최고의 고객 컨시어지 경험을 제공합니다.
일본 교육 어워드
완전히 인가받은 온라인 학교인 N High School은 2016년부터 Slack을 사용하여 디지털 학습 공간에서 혁신을 이루어내고 학생들에게 성공적으로 서비스를 제공해오고 있습니다.
미국 교육 어워드
News & World Report가 선정한 ‘미국에서 가장 혁신적인 학교’에 5번이나 이름을 올린 애리조나 주립 대학은 Slack을 이용하여 교육을 재정의하고 최신 학습 경험을 제공합니다.
미래형 리더 어워드
ViacomCBS의 경영 담당 부사장 겸 CTO인 Phil Wiser는 Slack을 활용하여 ViacomCBS의 글로벌 비즈니스 혁신을 지원하여 미래형 리더 어워드를 수상했습니다.
직원 문화 어워드
Wayfair의 내부 커뮤니케이션 글로벌 책임자인 Kristin Geyer는 코로나19 팬데믹 상황에서 Slack을 활용하여 팀원들을 서로 연결하고 참여를 유도했습니다.
올해의 관리자 어워드
Rocket Software의 글로벌 최종 사용자 경험 책임자인 Andy Woodnutt는 혁신적인 Slack 프로그램을 통해 글로벌 소프트웨어 회사에 생명력을 불어넣었습니다.
호주 어워드
Canva는 Slack을 Digital HQ로 사용하여 하이브리드 업무 환경에서 민첩성을 유지하고, 내부에 일관성을 구축하며, 기록적인 속도로 사업을 추진하고 있습니다.
Slack for Good 어워드
Year Up은 팬데믹 및 그 이후에도 도움이 필요한 청소년에게 지속적으로 서비스를 제공하기 위해, 가상 프로그램을 제공하는 Digital HQ로 직원들을 신속하게 이동시켰습니다.
Slack 확장 우수 기업 어워드
TELUS는 Slack을 사용하여 수천 명의 전 세계 직원들이 세계를 주도하는 커뮤니케이션을 이룰 수 있도록 지원하는 높은 성과의 문화를 만들어 갑니다.
미래형 리더 어워드
Team America Relief의 기술 책임자인 Ian Porter는 Slack을 통해 수백 명의 아프간 난민이 위협에서 벗어나 안전한 활로를 찾도록 도왔습니다.
올해의 관리자 어워드
Procore의 글로벌 파트너십 및 제휴 부문 부사장인 Kris Lengieza는 비즈니스의 결과를 견인하기 위해 본인이 속한 조직 전반에 걸쳐 Slack을 지지했습니다.