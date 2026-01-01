Celebrando a las empresas y personas que facilitan el progreso del trabajo
Hecho para las personas, creado para la productividad
Slack es donde la productividad se encuentra con la posibilidad. La 3.ª edición anual de los premios Spotlight de Slack honra a las organizaciones y personas que reinventan el trabajo moderno a través de la automatización, el intercambio de conocimientos y la conectividad, al tiempo que adoptan formas de hacer avanzar el trabajo más rápido.
Premio al fomento de la productividad
Con Slack como su plataforma de productividad, Paramount Global ha impulsado la eficiencia y ha encontrado nuevas formas de trabajar en toda su organización.Leer más
Celebración de la excelencia en el trabajo
Slack acoge a todo tipo de equipos que realizan todo tipo de trabajo. Los equipos de estas empresas van más allá al utilizar Slack para aprovechar la eficiencia, el compromiso y la excelencia en todas las líneas de negocio.
Premio a la excelencia en la automatización
Northwestern Mutual aprovecha el poder de Slack para automatizar el trabajo, ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en todos los departamentos.Leer más
Premio a la excelencia en las ventas
Al automatizar los ciclos de vida de las campañas en Slack, Spotify Advertising aumentó las velocidades de entrega, mejoró la puntualidad de los lanzamientos y defendió la comunicación en canales.Leer más
Premio a la excelencia en la atención al cliente
Marriott Digital Services aprovecha Slack y Salesforce para optimizar el soporte de alta calidad, clasificar rápidamente las consultas y brindar respuestas oportunas y precisas rápidamente.Leer más
«Con Salesforce y Slack, hemos podido automatizar y escalar procesos críticos de nuestro equipo de Spotify Advertising para incorporar marcas nuevas más rápidamente y profundizar las relaciones con los clientes existentes».Director global de Estrategia y Operaciones Comerciales, Spotify AdvertisingLeer la historia
Adoptar una nueva forma de trabajo
Desde organizaciones sin fines de lucro hasta instituciones financieras masivas, Slack invita a los equipos a repensar lo que es posible con la productividad para mantenerse a la vanguardia del rendimiento y la innovación.
Premio Slack para buenas causas
El Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) cambió su servicio de mensajería esencial a Slack para entregar la información, los informes y los datos más relevantes en tiempo real.Leer más
Premio Slack a gran escala
Shipt usa Slack para conectar a los miembros de su fuerza de trabajo y para brindar una experiencia de compras y entregas diferente para la industria de las ventas al público.Leer más
Premio al impacto de Slack
OpenAI usa Slack para agilizar el crecimiento y establecer relaciones más sólidas con los clientes.Leer más
«Luego de usar NWSChat 2.0 con tecnología de Slack durante nuestra emergencia de inundación, no quiero regresar nunca a plataforma tradicional de NWS Chat. Slack es muy intuitivo y permite una gran variedad de usos compartidos de la información».Oficina de administración de emergencias, condado de Jefferson, AlabamaLeer la historia
Reconocimiento de personas extraordinarias
En Slack, apostamos al máximo por el trabajo en equipo. Estos premios celebran a aquellas personas que se han sumergido en la transformación digital y que van más allá de lo establecido por sus equipos, empresas, socios, clientes y demás.
«No se pueden bajar los costos del reclutamiento y la contratación de todas las organizaciones del mundo sin eliminar las ineficiencias».
Laszlo Korsos, Director general y cofundador
«Slack es el centro de nuestras operaciones e integraciones diarias. Todos los días de trabajo comienzan al abrir la computadora portátil e iniciar sesión en Slack».
Mathis Bogens, Director de comunicaciones internas
«[Slack] es el motor de tu trabajo y nos permite ser el equipo más productivo, conectado y transparente que podemos ser».
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
«La capacidad para personalizar aplicaciones permite a nuestro equipo explorar las muchas formas en las que podemos usar Slack para ayudar a los viajantes a ahorrar tiempo y dinero».
Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, Ingenieros de KAYAK
«No se pueden bajar los costos del reclutamiento y la contratación de todas las organizaciones del mundo sin eliminar las ineficiencias».
Laszlo Korsos, Director general y cofundador
«Slack es el centro de nuestras operaciones e integraciones diarias. Todos los días de trabajo comienzan al abrir la computadora portátil e iniciar sesión en Slack».
Mathis Bogens, Director de comunicaciones internas
«[Slack] es el motor de tu trabajo y nos permite ser el equipo más productivo, conectado y transparente que podemos ser».
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
Haciendo avanzar las empresas, desde el Reino Unido hasta Corea del Sur
En todo el mundo, tanto las empresas nuevas como las tradicionales confían en Slack. Los premios globales al fomento de la productividad reconocen a quienes impulsan la productividad a través de la automatización, el intercambio de conocimientos y la conexión.
ASEAN
Cebu Pacific Airlines ganó el Premio al fomento de la productividad de la ASEAN por usar Slack para aumentar su productividad mientras conecta a sus empleados, procesos y sistemas, todo en un solo lugar.Leer más
Corea del Sur
Por su enfoque innovador para automatizar tareas y administrar operaciones de servicios personalizados con Slack como su plataforma de productividad, SK C&C gana el Premio al fomento de la productividad de Corea del Sur.Leer más
Japón
Kokuyo Corporation recibirá el Premio al fomento de la productividad de Japón por implementar Slack para duplicar la velocidad con la que completan sus proyectos.Leer más
Alemania
Optimización de procesos internos, colaboración mediante flujos de trabajo y prestación de servicios para más de 48 millones de pasajeros combinándose con Slack: FREE NOW gana el Premio al fomento de la productividad de Alemania.Leer más
Acerca de los premios Spotlight de Slack
Los premios Spotlight de Slack son un reconocimiento a nuestros principales clientes por el trabajo transformador que realizan en Slack. En el tercer año de los premios, nuestros equipos globales nominaron las historias de éxito de clientes más innovadoras para que las calificara el Comité ejecutivo de los premios de Slack.
Premio a la experiencia del empleado
El minorista icónico Nike recibió el Premio a la experiencia del empleado por su enfoque sostenido en la transformación digital y la experiencia del empleado.
Premio al sector público del Reino Unido
HM Revenue and Customs utiliza Slack para diseñar, implementar y ofrecer servicios digitales para ayudar a negocios y ciudadanos a solicitar apoyo económico durante la pandemia.
Premio del Reino Unido
Gymshark utiliza Slack para mover comunicados de bandejas de entrada aisladas a canales, y crea una sede digital que permite a los empleados centrarse en el trabajo que más importa.
Premio de Francia
Doctolib, una de las empresas de salud digital líderes de Europa, ayuda a humanizar el sistema sanitario y a hacerlo más eficiente y conectado.
Premio de Australia
Afterpay utiliza Slack para facilitar la comunicación fluida e incrementar la productividad, tanto con socios internos como externos, en un mismo lugar.
Premio de Alemania
ABOUT YOU ofrece a los usuarios una experiencia de compra digital más emocionante, conveniente y personalizada como resultado de su colaboración con Slack.
Premio de Japón
KADOKAWA Connected, Inc. adoptó Slack como parte de su iniciativa de transformación digital en todas las organizaciones de KADOKAWA Group.
Premio a la excelencia en la automatización
El minorista en línea Veepee usa Slack para ofrecer una mejor experiencia de ofertas flash a 72 millones de miembros y 7000 socios de marca en 13 países.
Premio a la excelencia en las ventas
Expertos en transformar datos automatizados en información accesible, Splunk, Inc. se sirve de Slack para sellar acuerdos más rápidamente y poner datos útiles a disposición de más clientes.
Premio a la excelencia en la atención al cliente
Oscar Health, una empresa directa al consumidor, utiliza Slack para liderar los servicios de telesalud y ofrecer a sus miembros la mejor experiencia de asistencia personal al cliente.
Premio a la educación en Japón
N High School, una escuela en línea debidamente acreditada, lleva desde 2016 utilizando Slack para innovar en el espacio educativo digital y servir de manera eficaz a su población estudiantil.
Premio a la educación en EE. UU.
Clasificada cinco veces como la universidad más innovadora en News & World Report, Arizona State University, utiliza Slack para redefinir la educación e impulsar una experiencia de aprendizaje moderna.
Premio al líder visionario
Como vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de ViacomCBS, Phil Wiser recibió el premio al líder visionario por usar Slack para respaldar la evolución del negocio global de ViacomCBS.
Premio a la cultura centrada en los empleados
La directora global de comunicaciones internas de Wayfair, Kristin Geyer, usó Slack para mantener a sus compañeros de equipo conectados y comprometidos durante la pandemia del covid-19.
Premio al administrador del año
El director de experiencia global del usuario final de Rocket Software, Andy Woodnutt, da vida a los programas innovadores de Slack en la empresa de software global.
Premio a la excelencia de la sede digital
IBM usa Slack como sede digital para automatizar el futuro del trabajo, al tiempo que se mantiene a la vanguardia de la innovación en el sector de los servicios de TI.
Premio de Francia
Para proporcionar asistencia en esta trayectoria que se mueve a gran velocidad, ManoMano emplea Slack como sede digital para colaborar, construir una cultura de trabajo a distancia y conectar con socios externos.
Premio de Japón
Credit Saison utiliza Slack para sumergirse plenamente en su sede digital, fortalecer la colaboración y mantenerse a la vanguardia del sector de los servicios financieros.
Premio de Corea
Con Slack como sede digital, LOTTE ON disfruta de una mayor flexibilidad y eficiencia en sus colaboraciones, lo que le permite impulsar la innovación en el mundo del comercio minorista.
Premio de India
Los más de 3700 empleados de Zomato, que usan Slack como su sede digital, persiguen el objetivo de revolucionar el proceso de pedido y reparto de comida en la India.
Premio de Australia
Canva usa Slack como sede digital para mantener su agilidad, crear sincronía entre sus departamentos y llevar el éxito sin precedentes de su negocio hasta el entorno de trabajo híbrido.
Premio de Alemania
Con Slack como sede digital, trivago facilita su modelo de trabajo híbrido y capacita a sus empleados gracias a las integraciones fluidas y la comunicación dinámica.
Premio del Reino Unido
La empresa de tecnología global Ocado Group hace uso de su sede digital en Slack para facilitar flujos de trabajo intuitivos entre sus empleados, sistemas, socios y clientes.
Premio al futuro del trabajo
Expedia Group se asoció con Slack para crear una cultura que prioriza lo digital y amplifica las voces diversas de sus empleados.
Premio Slack para buenas causas
A fin de continuar ayudando a los jóvenes adultos que han sufrido necesidades durante la pandemia y más allá, Year Up facilitó rápidamente a su personal una sede digital con una oferta de programas virtuales.
Premio a la innovación en Slack
Capital One usa Slack para impulsar la automatización y fomentar una cultura de innovación que resulta clave para su misión de reinventar el sector bancario.
Premio Slack a gran escala
TELUS utiliza Slack para crear una cultura de alto desempeño que empodera a miles de empleados en todo el mundo para que desarrollen comunicaciones de primer nivel.
Premio al líder visionario
Ian Porter, líder de tecnología de Team America Relief, usó Slack para ayudar a cientos de refugiados afganos a encontrar un camino seguro fuera del peligro.
Premio al administrador del año
En su cargo de vicepresidente de asociaciones y alianzas globales de Procore, Kris Lengieza abogó por Slack en toda su organización para impulsar los resultados comerciales