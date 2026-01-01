«Luego de usar NWSChat 2.0 con tecnología de Slack durante nuestra emergencia de inundación, no quiero regresar nunca a plataforma tradicional de NWS Chat. Slack es muy intuitivo y permite una gran variedad de usos compartidos de la información».

Melissa Sizemore

Oficina de administración de emergencias, condado de Jefferson, Alabama

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