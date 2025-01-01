2023 年 Slack 聚光灯奖

表彰开拓进取的公司和人员

聚光灯照射 Slack 徽标的插图。
Rivian 徽标Marriott Digital Services 徽标Paramount Global 徽标Bolt 徽标National Weather Service 徽标OpenAI 徽标
Slack 聚光灯奖及“Slack 影响力奖”得主，OpenAISlack 聚光灯奖及“Slack 影响力奖”得主，OpenAI

适合所有人员，专为提高工作效率而构建

在 Slack 中，提升工作效率的方式有无限可能。第三届年度 Slack 聚光灯奖旨在表彰通过自动化、知识共享和建立联系来重塑现代工作方式，同时采用各种方法更快地推进工作的组织和个人。

在直方图块顶部跳跃弹盛的折线图插图。
Paramount Global 徽标

解锁工作效率奖

使用 Slack 作为工作效率管理平台，Paramount Global 在整个组织中提高了效率，并找到了新的工作方式。

阅读更多

表彰工作上的卓越表现

Slack 是负责不同事务的团队的理想之所。上述各大公司的团队敢于突破常规，利用 Slack 来挖掘跨业务线的效率、参与度和卓越性。

Northwestern Mutual 徽标

卓越的自动化技术

Northwestern Mutual 利用 Slack 的强大功能，实现工作自动化、节省时间，并提高各部门的效率。

阅读更多
Spotify Advertising 徽标

卓越销售奖

通过在 Slack 中将活动生命周期进行自动化，Spotify Advertising 提高了交付率，改进了发布的准时性，并倡导基于频道的沟通。

阅读更多
Marriott Digital Services 徽标

卓越客户服务

Marriott Digital Services 利用 Slack 和 Salesforce 来简化高质量支持，快速分流查询，并快速提供及时、准确的答案。

阅读更多
“借助 Salesforce 和 Slack，我们不仅能够对 Spotify Advertising 团队的关键任务流程实现自动化，而且还可以进行扩展，便于新品牌快速入驻，并与现有客户建立更深层次的关系。”

Daniel WalshSpotify Advertising 全球业务战略和运营主管阅读故事

拥抱全新工作方式

从非营利组织到大型金融服务机构，Slack 邀请不同团队重新思考工作效率的可能性，以保持绩效和创新方面的领先地位。

National Weather Service 徽标

Slack 慈善奖

National Weather Service 已将关键的消息传递服务转为通过 Slack 来完成，以实时提供最相关的信息、报告和数据。

阅读更多
Shipt 徽标

Slack 规模化部署奖

Shipt 借助 Slack 将员工队伍联系起来，为零售行业带来差异化的购物和配送体验。

阅读更多
OpenAI 徽标

Slack 影响力奖

OpenAI 在使用 Slack 来加速增长并建立更稳固的客户关系。

阅读更多
Slack 聚光灯奖及“Slack 慈善奖”得主，National Weather Service

“在我们猛增的紧急事件中使用了由 Slack 提供支持的 NWSChat 2.0 后，我再也不想用回传统的 NWS 聊天平台了。Slack 超级直观，可以实现大量信息共享。”

Melissa Sizemore阿拉巴马州杰斐逊县应急管理官阅读故事

表彰优秀个人

在 Slack，我们讲究团队精神。这些奖项是为了表彰积极开展数字化转型，同时为自己的团队、公司、合作伙伴、客户和其他领域付出更多的人。

远见卓识奖HeadRace 徽标

“如果不解决效率低下的问题，就无法降低全球各组织的招聘和雇用成本。”

Laszlo Korsos, CEO 兼联合创始人

Laszlo Korsos 头部特写照
Slack 年度最佳倡导者Bolt 徽标

“Slack 是我们进行日常运营和资源整合的中心。我们公司的每个工作日都是从打开笔记本电脑并登录 Slack 开始的。”

Mathis Bogens, 内部沟通主管

Mathis Bogens 正面照
Slack 年度最佳管理员Rivian 徽标

“[Slack] 是开展工作的平台，可助力我们成为工作效率最高、联系最紧密和最公开透明的团队。”

Sheryl Anderson, 数字工作区经理

Sheryl Anderson 正面照
Slack 年度最佳开发者Kayak 徽标

“因为能够自定义应用，所以我们的团队可以探索多种使用 Slack 的方式，帮助旅行者省钱省时间。”

Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius, KAYAK 工程师

Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 头部特写照
将业务从英国扩展到韩国

世界各地的初创企业和传统企业都仰赖 Slack。全球解锁工作效率奖旨在表彰那些通过自动化、知识共享和建立联系来提高工作效率的人员。

Cebu Pacific Airlines 徽标

东盟

Cebu Pacific Airlines 因使用 Slack 来提高他们的生产力，将人员、流程和系统整合到一个平台之上，而荣获东盟“生产力促进奖”。

阅读更多
SK C&C 徽标

韩国

SK C&C 因其自动化任务的创新方法，以及使用 Slack 作为工作效率管理平台来管理高度个性化的服务运营，而荣获韩国“生产力促进奖”。

阅读更多
国誉徽标

日本

国誉株式会社因实施 Slack 将项目完成速度提高一倍，荣获日本生产力促进奖。

阅读更多
FREE NOW 徽标

德国

FREE NOW 通过在 Slack 中优化内部流程，创建工作流程来增强协作，并成功为 4,800 万乘客提供卓越服务，一举荣获德国“生产力促进奖”。

阅读更多

关于 Slack 聚光灯奖

Slack 聚光灯奖用于展示我们卓越的客户使用 Slack 取得的变革性成就。在设立这一奖项的第三年，我们在全球的团队提名了最具创新性的客户成功故事，Slack 奖项执行委员会负责对提名进行评分。

01/16

员工体验奖

标志性零售商 Nike 因其对数字化转型和员工体验的持续关注而获得员工体验奖。

02/16

英国公共部门奖

英国税务海关总署使用 Slack 协助设计、实施和提供数字服务，方便企业和公民在疫情期间申请经济援助。

03/16

英国奖

​借助 Slack，Gymshark 将沟通方式从孤立的收件箱转变为频道，搭建了一个数字总部，让员工能够专注于最重要的工作。

04/16

法国奖

作为欧洲领先的电子健康公司之一，Doctolib 在帮助打造更加人性化、高效和联通的医疗保健系统方面发挥重要作用。

05/16

澳大利亚奖

Slack 将 Afterpay 内部和外部合作伙伴聚集在一处，在促进无缝沟通的同时还提高了工作效率。

06/16

德国奖

通过在 Slack 中进行协作，ABOUT YOU 能够为其用户提供更能激发购物欲望、便利的个性化数字购物体验。

07/16

日本奖

作为在 KADOKAWA Group 旗下的企业中实施数字化转型计划的一部分，KADOKAWA Connected, Inc. 选择了采用 Slack。

08/16

自动化典范奖

在线零售商 Veepee 使用 Slack 自动化技术为 13 个国家/地区的 7200 万会员和 7000 个品牌合作伙伴提供更好的限时抢购体验。

09/16

卓越销售奖

作为将机器数据转化为可访问信息领域的专家，Splunk, Inc. 利用 Slack 将可用数据送到更多客户手中，从而更快地完成交易。

10/16

卓越客户服务奖

Oscar Health 是一家直接面向消费者的公司，它利用 Slack 开创了虚拟健康服务，为其会员提供极致的客户服务体验。

11/16

日本教育机构奖

N High School 高中是一所获得认定资格的网上学校，自 2016 年以来，该校一直使用 Slack 在数字学习领域进行创新，并成功地服务于学生群体。

12/16

美国教育机构奖

亚利桑那州立大学五次被评为《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report) 最具创新力的院校，该校利用 Slack 赋予了教育新形式，为现代学习体验注入了活力。

13/16

远见卓识奖

作为 ViacomCBS 的执行副总裁兼首席技术官，Phil Wiser 因使用 Slack 支持 ViacomCBS 全球业务的发展而荣获远见卓识奖。

14/16

员工文化奖

Wayfair 全球内部沟通主管 Kristin Geyer 利用 Slack 让团队成员在新冠疫情期间保持联系和参与度。

15/16

年度最佳管理员

Rocket Software 全球最终用户体验总监 Andy Woodnutt 引入了具有创新性的 Slack 程序，让这家全球软件公司充满活力。

16/16

Slack 年度最佳倡导者

Dell 的 Karl Owen 在帮助员工采用和解锁 Slack 价值方面起到了重要作用，因为在值得信赖的同事的支持下，变革更容易。

01/15

数字总部卓越奖

IBM 将 Slack 作为自己的数字总部，在实现未来工作自动化的同时，坚持走在 IT 服务行业创新的发展前沿。

02/15

法国奖

为了满足自身的快节奏发展轨道，ManoMano 将 Slack 作为数字总部，与外部合作伙伴开展协作、交流互动，从而建立远程办公的企业文化。

03/15

日本奖

Credit Saison 利用 Slack 建立起了自己的数字总部，在加强协作的同时，坚持走在金融服务业的发展前沿。

04/15

韩国奖

有了 Slack 数字总部的助阵，LOTTE ON 尽享灵活性和高效协作带来的优势，致力于推动零售创新转型。

05/15

印度奖

Zomato 的 3,700 多名员工将 Slack 作为他们的数字总部，致力于彻底改变印度的点餐和送餐服务。

06/15

澳大利亚奖

Canva 使用 Slack 作为自己的数字总部，旨在保持敏捷性，建立内部协调机制，并在混合办公时代为业务发展实现新突破提供强大动力。

07/15

德国奖

有了 Slack 数字总部作后盾，trivago 全面支持混合办公模式，为员工提供无缝集成和动态沟通功能。

08/15

英国奖

全球科技企业 Ocado Group 利用在 Slack 中搭建的数字总部，顺畅地推动人员、系统、合作伙伴和客户之间的直观工作流程。

09/15

引领未来办公模式奖

Expedia Group 携手 Slack，致力于构建数字为先的企业文化，更好地倾听员工发出的不同声音。

10/15

Slack 慈善奖

为了在疫情期间及之后继续为急需帮助的年轻人提供支持，Year Up 让员工迅速转向数字总部以提供线上培训计划。

11/15

Slack 创新奖

Capital One 利用 Slack 推动自动化进程，促进创新文化建设，这是他们重塑银行业这一使命的关键。

12/15

Slack 规模化部署奖

TELUS 利用 Slack 建立起一种高绩效文化，为全球数千名员工赋能，让他们能够提供世界领先的通讯服务。

13/15

远见卓识奖

美国救援队的技术主管 Ian Porter 利用 Slack 来帮助数百名阿富汗难民找到摆脱危险的安全通道。

14/15

年度最佳管理员奖

作为 Procore 全球合作伙伴和联盟副总裁，Kris Lengieza 倡导在整个组织中使用 Slack 来提高企业业绩。

15/15

Slack 年度最佳倡导者

内部 IT 高级工程经理 Sara Hopper 帮助她的团队解锁 Slack Enterprise 的价值，以扩大 Etsy 的客户体验组织的规模。

欢迎来到未来的工作场所

