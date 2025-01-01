表彰开拓进取的公司和人员
适合所有人员，专为提高工作效率而构建
在 Slack 中，提升工作效率的方式有无限可能。第三届年度 Slack 聚光灯奖旨在表彰通过自动化、知识共享和建立联系来重塑现代工作方式，同时采用各种方法更快地推进工作的组织和个人。
表彰工作上的卓越表现
Slack 是负责不同事务的团队的理想之所。上述各大公司的团队敢于突破常规，利用 Slack 来挖掘跨业务线的效率、参与度和卓越性。
“借助 Salesforce 和 Slack，我们不仅能够对 Spotify Advertising 团队的关键任务流程实现自动化，而且还可以进行扩展，便于新品牌快速入驻，并与现有客户建立更深层次的关系。”Spotify Advertising 全球业务战略和运营主管阅读故事
拥抱全新工作方式
从非营利组织到大型金融服务机构，Slack 邀请不同团队重新思考工作效率的可能性，以保持绩效和创新方面的领先地位。
“在我们猛增的紧急事件中使用了由 Slack 提供支持的 NWSChat 2.0 后，我再也不想用回传统的 NWS 聊天平台了。Slack 超级直观，可以实现大量信息共享。”阿拉巴马州杰斐逊县应急管理官阅读故事
表彰优秀个人
在 Slack，我们讲究团队精神。这些奖项是为了表彰积极开展数字化转型，同时为自己的团队、公司、合作伙伴、客户和其他领域付出更多的人。
“如果不解决效率低下的问题，就无法降低全球各组织的招聘和雇用成本。”
Laszlo Korsos, CEO 兼联合创始人
“Slack 是我们进行日常运营和资源整合的中心。我们公司的每个工作日都是从打开笔记本电脑并登录 Slack 开始的。”
Mathis Bogens, 内部沟通主管
“[Slack] 是开展工作的平台，可助力我们成为工作效率最高、联系最紧密和最公开透明的团队。”
Sheryl Anderson, 数字工作区经理
“因为能够自定义应用，所以我们的团队可以探索多种使用 Slack 的方式，帮助旅行者省钱省时间。”
Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius, KAYAK 工程师
将业务从英国扩展到韩国
世界各地的初创企业和传统企业都仰赖 Slack。全球解锁工作效率奖旨在表彰那些通过自动化、知识共享和建立联系来提高工作效率的人员。
关于 Slack 聚光灯奖
Slack 聚光灯奖用于展示我们卓越的客户使用 Slack 取得的变革性成就。在设立这一奖项的第三年，我们在全球的团队提名了最具创新性的客户成功故事，Slack 奖项执行委员会负责对提名进行评分。
美国教育机构奖
亚利桑那州立大学五次被评为《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report) 最具创新力的院校，该校利用 Slack 赋予了教育新形式，为现代学习体验注入了活力。