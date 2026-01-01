Premiamo le persone e le aziende che contribuiscono al progresso del lavoro
Pensato per le persone, progettato per la produttività
Slack è il posto dove la produttività incontra la possibilità. La terza edizione annuale degli Slack Spotlight Awards celebra le organizzazioni e gli individui che reinventano il lavoro moderno tramite l’automazione, la condivisione delle conoscenze e la connettività adottando modi per far progredire il lavoro più velocemente.
Premio Aumento della produttività
Con Slack come piattaforma di produttività, Paramount Global ha incrementato l’efficienza e trovato nuovi modi di lavorare in tutta l’organizzazione.Altre informazioni
Celebrare l’eccellenza nel lavoro
Slack è lo strumento di base per tutti i tipi di team che svolgono tutti i tipi di lavori. I team di queste aziende si spingono oltre usando Slack per promuovere efficienza, coinvolgimento ed eccellenza in tutte le linee di business.
Eccellenza nell’automazione
Northwestern Mutual si avvale della potenza di Slack per automatizzare il lavoro, risparmiare tempo e aumentare l’efficienza nei reparti.Altre informazioni
Eccellenza nelle vendite
Automatizzando i cicli di vita delle campagne in Slack, Spotify Advertising ha incrementato il tasso di consegna, migliorato la puntualità dei lanci e incentivato la comunicazione basata su canali.Altre informazioni
Eccellenza nell’assistenza clienti
Marriott Digital Services utilizza Slack e Salesforce per semplificare un supporto di alta qualità, valutare rapidamente le richieste e offrire velocemente risposte accurate e tempestive.Altre informazioni
“Con Salesforce e Slack, siamo riusciti ad automatizzare e scalare processi mission-critical per il nostro team di Spotify Advertising in modo da poter inserire nuovi marchi rapidamente e costruire relazioni più solide con i clienti esistenti.”Responsabile globale, Operazioni e strategie aziendali, Spotify AdvertisingLeggi la storia
Adottare un nuovo modo di lavorare
Dalle organizzazioni no profit a importanti istituzioni finanziarie, Slack invita i team a ripensare alle possibilità che offre la produttività per rimanere all’avanguardia di prestazioni e innovazione.
Premio Slack for Good
Il National Weather Service ha trasferito il suo importante servizio di messaggistica in Slack per fornire le informazioni, i report e i dati più rilevanti in tempo reale.Altre informazioni
Premio Slack su larga scala
Shipt usa Slack per connettere la sua forza lavoro e offrire al settore della vendita al dettaglio un’esperienza unica di shopping e consegna.Altre informazioni
Premio Impatto di Slack
OpenAI usa Slack per accelerare la crescita e creare relazioni consolidate con i clienti.Altre informazioni
“Dopo aver usato NWSChat 2.0 gestito da Slack durante un evento di emergenza per un alluvione, non volevo più tornare alla piattaforma NWS Chat legacy. Slack è estremamente intuitivo e consente di condividere un’infinità di informazioni.”Responsabile della gestione delle emergenze, Contea di Jefferson, AlabamaLeggi la storia
Riconoscere le persone che fanno la differenza
In Slack siamo tutti a favore del lavoro di squadra. Questi premi celebrano gli individui che hanno attuato la trasformazione digitale e si adoperano attivamente per il successo dei loro team, delle loro aziende, dei loro partner, dei loro clienti e oltre.
“Non puoi ridurre i costi di selezione e assunzione di personale per ogni organizzazione del mondo senza eliminare le inefficienze.”
Laszlo Korsos, CEO e cofondatore
“Slack è il fulcro delle nostre integrazioni e operazioni quotidiane. Ogni giornata lavorativa inizia aprendo il laptop e accedendo a Slack.”
Mathis Bogens, Responsabile delle comunicazioni interne
“[Slack] è nel cuore del lavoro e ci consente di essere il team più produttivo, connesso e trasparente che possiamo essere.”
Sheryl Anderson, Responsabile, Ambiente di lavoro digitale
“La possibilità di personalizzare le app consente al nostro team di esplorare gli innumerevoli modi in cui possiamo usare Slack per far risparmiare tempo e denaro ai viaggiatori.”
Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, Ingegneri KAYAK
“Non puoi ridurre i costi di selezione e assunzione di personale per ogni organizzazione del mondo senza eliminare le inefficienze.”
Laszlo Korsos, CEO e cofondatore
“Slack è il fulcro delle nostre integrazioni e operazioni quotidiane. Ogni giornata lavorativa inizia aprendo il laptop e accedendo a Slack.”
Mathis Bogens, Responsabile delle comunicazioni interne
“[Slack] è nel cuore del lavoro e ci consente di essere il team più produttivo, connesso e trasparente che possiamo essere.”
Sheryl Anderson, Responsabile, Ambiente di lavoro digitale
Per la crescita delle aziende, dal Regno Unito alla Corea del Sud
In tutto il mondo, start-up e imprese tradizionali si affidano a Slack. I premi globali Aumento della produttività riconoscono coloro che incentivano la produttività tramite l’automazione, la condivisione delle conoscenze e la connessione.
ASEAN
Cebu Pacific Airlines ha ottenuto il premio Aumento della produttività dell’ASEAN per aver utilizzato Slack per aumentare la propria produttività, riunendo persone, processi e sistemi in un unico luogo.Altre informazioni
Corea del Sud
SK C&C ha vinto il premio Aumento della produttività della Corea del Sud per aver avuto un approccio innovativo all’automazione delle attività e alla gestione delle operazioni di assistenza ad alto contatto e aver utilizzato Slack come piattaforma di produttività.Altre informazioni
Giappone
Kokuyo Corporation riceve il Premio Aumento della produttività per il Giappone per aver implementato Slack per raddoppiare la velocità di completamento dei progetti.Altre informazioni
Germania
Ottimizzare i processi interni, collaborare tramite i workflow e servire 48 milioni di passeggeri grazie a Slack: FREE NOW vince il Premio Aumento della produttività della Germania.Altre informazioni
Informazioni sugli Slack Spotlight Awards
Gli Slack Spotlight Awards celebrano i nostri clienti migliori per il lavoro di trasformazione che svolgono in Slack. Per il terzo anno dei premi, i nostri team globali hanno nominato le storie di successo dei clienti più innovative per sottoporle alla valutazione dell’Awards Executive Committee di Slack.
Premio Esperienza dei dipendenti
L’iconico rivenditore Nike ha ricevuto il Premio Esperienza dei dipendenti per la costante attenzione alla trasformazione digitale e all’esperienza dei dipendenti.
Premio Settore pubblico del Regno Unito
HM Revenue and Customs usa Slack per aiutare a progettare, implementare e offrire servizi digitali che consentano ad aziende e cittadini di richiedere supporto finanziario durante la pandemia.
Premio Regno Unito
Gymshark usa Slack per spostare le comunicazioni fuori dai silos delle caselle di posta e all’interno dei canali, creando un ambiente digitale che consente ai dipendenti di concentrarsi sulle attività più importanti.
Premio Francia
Doctolib, una delle principali aziende di e-health in Europa, contribuisce a rendere il sistema sanitario più umano, efficiente e connesso.
Premio Australia
Afterpay usa Slack per favorire una comunicazione fluida e aumentare la produttività, sia internamente che con i partner esterni, tutto nello stesso posto.
Premio Germania
ABOUT YOU offre agli utenti un’esperienza di shopping digitale più coinvolgente, conveniente e personalizzata come risultato della collaborazione in Slack.
Premio Giappone
KADOKAWA Connected, Inc. ha adottato Slack nell’ambito dell’iniziativa di trasformazione digitale in tutte le organizzazioni del KADOKAWA Group.
Premio Eccellenza nell’automazione
Il sito di shopping online Veepee usa l’automazione di Slack per offrire un’esperienza di vendite flash migliore a 72 milioni di membri e 7.000 partner di marchi in 13 paesi.
Premio Eccellenza nelle vendite
Splunk, Inc., esperto della trasformazione dei dati macchina in informazioni accessibili, si affida a Slack per chiudere più velocemente le trattative e fornire dati fruibili a più clienti.
Premio Eccellenza nell’assistenza clienti
Oscar Health, una compagnia diretta ai consumatori, usa Slack per offrire servizi sanitari virtuali innovativi e la miglior esperienza di assistenza clienti ai suoi membri.
Premio Istruzione in Giappone
N High School, una scuola online pienamente accreditata, usa Slack dal 2016 per innovare nell’ambito dell’apprendimento digitale ed essere d’aiuto alla popolazione di studenti.
Premio Istruzione negli Stati Uniti
Classificata da U.S. News & World Report come scuola più innovativa per cinque volte, l’Arizona State University usa Slack per ridefinire l’istruzione e potenziare l’esperienza di apprendimento moderna.
Premio Visionario
In qualità di Vicepresidente esecutivo e CTO di ViacomCBS, Phil Wiser ha ricevuto il Premio Visionario per aver usato Slack per supportare l’evoluzione del business globale di ViacomCBS.
Premio Cultura dei dipendenti
Responsabile globale delle comunicazioni interne di Wayfair, Kristin Geyer ha usato Slack per fare in modo che i membri del team rimanessero connessi e coinvolti durante la pandemia di Covid-19.
Amministratore dell’anno
Il direttore dell’esperienza dell’utente finale globale di Rocket Software, Andy Woodnutt, realizza programmi innovativi di Slack nella società di software globale.
Premio Eccellenza dell’ambiente digitale
IBM utilizza Slack come ambiente digitale per automatizzare il futuro del lavoro e rimanere all’avanguardia nell’innovazione del settore dei servizi informatici.
Premio Francia
A supporto della sua rapida evoluzione, ManoMano utilizza Slack come ambiente digitale per promuovere la collaborazione, creare una cultura in remoto e favorire la connessione con i partner esterni.
Premio Giappone
Credit Saison utilizza Slack per sfruttare il suo ambiente digitale, rafforzare la collaborazione e rimanere all’avanguardia nel settore dei servizi finanziari.
Premio Corea
Utilizzando Slack come ambiente digitale, LOTTE ON sceglie la flessibilità e collabora in modo efficiente per promuovere l’innovazione nella vendita al dettaglio.
Premio India
Grazie all’utilizzo di Slack come ambiente digitale, gli oltre 3.700 dipendenti di Zomato perseguono l’obiettivo di rivoluzionare il servizio di ordine e consegna di cibo a domicilio in India.
Premio Australia
Canva utilizza Slack come ambiente digitale per rimanere agile, creare coesione interna e far progredire la propria attività da record nell’ambiente di lavoro ibrido.
Premio Germania
Con Slack come ambiente digitale, trivago supporta il proprio modello di lavoro ibrido, dando ai dipendenti la possibilità di integrarsi perfettamente e di comunicare in modo dinamico.
Premio Regno Unito
Ocado Group, azienda tecnologica globale, adotta l’ambiente digitale in Slack per facilitare flussi di lavoro intuitivi tra persone, sistemi, partner e clienti.
Premio Futuro del lavoro
Expedia Group collabora con Slack per costruire una cultura incentrata sul digitale che valorizzi le diverse voci dei suoi dipendenti.
Premio Slack for Good
Per continuare a soddisfare i bisogni dei giovani adulti durante la pandemia e anche dopo, Year Up ha prontamente trasferito il suo personale in un ambiente digitale che offre programmi virtuali.
Premio Innovazione in Slack
Capital One utilizza Slack per favorire l’automazione e promuovere una cultura dell’innovazione, fondamentale per la missione di ridefinire il settore bancario.
Premio Slack su larga scala
TELUS utilizza Slack per creare una cultura di alte prestazioni che consente a migliaia di dipendenti globali di offrire comunicazioni leader nel mondo.
Premio Visionario
Il responsabile tecnologico di Team America Relief, Ian Porter, ha usato Slack per aiutare centinaia di rifugiati afghani a fuggire in modo sicuro dal paese.
Premio Amministratore dell’anno
In qualità di Vicepresidente delle alleanze e partnership globali di Procore, Kris Lengieza ha promosso Slack in tutta l’organizzazione per migliorare i risultati aziendali.