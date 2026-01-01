« Grâce à Salesforce et à Slack, nous avons pu automatiser et étendre les processus essentiels à notre équipe Spotify Advertising pour intégrer plus rapidement de nouvelles marques et établir des relations plus étroites avec les clients existants. »

Daniel Walsh

Responsable à l’échelle mondiale de la stratégie commerciale et des opérations, Spotify Advertising

Lire le témoignage client