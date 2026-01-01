Mettre à l’honneur les entreprises et les personnes qui font évoluer le travail
Conçu pour les personnes, optimisé pour la productivité
Slack libère la productivité et multiplie les possibilités. La troisième édition des Slack Spotlight Awards récompense les entreprises et les personnes qui réinventent le travail grâce à l’automatisation, au partage des connaissances et à la connectivité, tout en adoptant des méthodes permettant d’améliorer la productivité.
Prix de la productivité
Avec Slack comme plateforme de productivité, Paramount Global a renforcé son efficacité et trouvé de nouvelles méthodes de travail au sein de l’entreprise.Poursuivre la lecture
Célébrer l’excellence au travail
Slack accueille toutes sortes d’équipes aux activités très variées. Les équipes de ces entreprises se surpassent en utilisant Slack pour améliorer leur efficacité, leur engagement et leur excellence dans tous les secteurs d’activité.
Prix d’excellence de l’automatisation
Northwestern Mutual exploite la puissance de Slack pour automatiser les tâches, gagner du temps et améliorer l’efficacité dans tous les services.Poursuivre la lecture
Prix d’excellence commerciale
En automatisant les cycles de vie des campagnes dans Slack, Spotify Advertising a augmenté les taux de livraison, amélioré la ponctualité des lancements et optimisé ses communications grâce aux canaux.Poursuivre la lecture
Prix d’excellence du service client
Marriott Digital Services s’appuie sur Slack et Salesforce pour rationaliser son service d’assistance premium, trier rapidement les demandes et fournir des réponses précises et pertinentes.Poursuivre la lecture
« Grâce à Salesforce et à Slack, nous avons pu automatiser et étendre les processus essentiels à notre équipe Spotify Advertising pour intégrer plus rapidement de nouvelles marques et établir des relations plus étroites avec les clients existants. »Responsable à l’échelle mondiale de la stratégie commerciale et des opérations, Spotify AdvertisingLire le témoignage client
Adopter une nouvelle façon de travailler
Des organisations à but non lucratif aux grandes institutions financières, Slack invite les équipes à repenser leurs objectifs en matière de productivité pour rester à la pointe de la performance et de l’innovation.
Prix Slack pour les bonnes causes
National Weather Service a transféré son service de messagerie indispensable dans Slack pour fournir les informations, les données et les rapports les plus pertinents en temps réel.Poursuivre la lecture
Prix du déploiement international de Slack
Shipt utilise Slack pour connecter ses équipes et proposer au secteur de la vente au détail une expérience d’achat et de livraison distinctivePoursuivre la lecture
Prix de l’impact Slack
OpenAI utilise Slack pour accélérer sa croissance et renforcer ses relations avec ses clients.Poursuivre la lecture
« Après avoir utilisé NWSChat 2.0 avec Slack à l’occasion des crues soudaines que nous avons connues, je ne reviendrais pour rien au monde à l’ancien système. Slack est une solution très intuitive qui permet de partager efficacement de nombreuses informations. »Chargée de gestion de crise, Comté de Jefferson, AlabamaLire le témoignage client
Distinguer les individus remarquables
Chez Slack, le travail d’équipe est primordial. Ces prix distinguent les utilisateurs qui se sont lancés dans la transformation numérique et qui se surpassent pour leurs équipes, leur entreprise, leurs partenaires, leurs clients et plus encore.
« Si vous n’éliminez pas les dysfonctionnements, Il est impossible de réduire les coûts de recrutement et d’embauche des entreprises. »
Laszlo Korsos, PDG et cofondateur
« Slack est au cœur de nos opérations et de nos intégrations quotidiennes. Notre journée de travail commence toujours par l’allumage de son ordinateur portable et sa connexion à Slack. »
Mathis Bogens, Directeur des communications internes
« Le monde du travail est sur [Slack]. L’outil nous permet d’être plus productifs, connectés et transparents en tant qu’équipe. »
Sheryl Anderson, Responsable, lieu de travail numérique
« La personnalisation des applications permet à notre équipe d’explorer des nombreuses manières d’utiliser Slack pour faire gagner du temps et économiser de l’argent à nos voyageurs. »
Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius, Ingénieurs chez Kayak
« Si vous n’éliminez pas les dysfonctionnements, Il est impossible de réduire les coûts de recrutement et d’embauche des entreprises. »
Laszlo Korsos, PDG et cofondateur
« Slack est au cœur de nos opérations et de nos intégrations quotidiennes. Notre journée de travail commence toujours par l’allumage de son ordinateur portable et sa connexion à Slack. »
Mathis Bogens, Directeur des communications internes
« Le monde du travail est sur [Slack]. L’outil nous permet d’être plus productifs, connectés et transparents en tant qu’équipe. »
Sheryl Anderson, Responsable, lieu de travail numérique
Faire avancer l’entreprise, du Royaume-Uni à la Corée du Sud
Dans le monde entier, les entreprises et les startups font confiance à Slack. Les prix de la productivité à l’international récompensent ceux qui stimulent la productivité grâce à l’automatisation, au partage des connaissances et à la connexion.
ASEAN
Cebu Pacific Airlines remporte le prix de la productivité pour l’ASEAN. L’entreprise est récompensée pour avoir utilisé Slack afin d’améliorer sa productivité en connectant ses collaborateurs, ses processus et ses systèmes dans un espace centralisé.Poursuivre la lecture
Corée du Sud
SK C&C remporte le prix de la productivité pour la Corée du Sud. L’entreprise est récompensée pour son approche innovante de l’automatisation des tâches et sa gestion des opérations d’assistance dans Slack, utilisé comme plateforme de productivité.Poursuivre la lecture
Japon
Kokuyo Corporation reçoit le Prix de la productivité du Japon pour avoir adopté Slack afin de doubler sa vitesse d’exécution des projets.Poursuivre la lecture
Allemagne
Optimisation des processus internes, collaboration via les flux de travail et utilisation par 48 millions de voyageurs, le tout en utilisant Slack : FREE NOW remporte le Prix de la productivité de l’Allemagne.Poursuivre la lecture
À propos des Slack Spotlight Awards
Les Slack Spotlight Awards mettent en lumière nos meilleurs clients pour le travail de transformation qu’ils réalisent avec Slack. Pour la troisième année d’existence de nos prix, nos équipes à travers le monde ont sélectionné les réussites des clients les plus innovants, qui ont été ensuite notés par le comité exécutif des Slack Awards.
Prix de l’expérience des employés
La marque emblématique Nike a reçu le prix de l’expérience collaborateur pour les efforts continus consacrés à la transformation numérique et à l’expérience collaborateur.
Prix du secteur public du Royaume-Uni
HM Revenue and Customs utilise Slack pour aider à la conception, l’intégration et au déploiement de services numériques permettant aux entreprises et aux citoyens de demander des aides financières dans notre contexte de crise sanitaire.
Prix pour le Royaume-Uni
Gymshark utilise Slack pour transférer ses communications cloisonnées dans des boîtes e-mails vers des canaux. Un QG numérique a ainsi été créé, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches les plus importantes.
Prix pour la France
Doctolib, l’une des principales entreprises de santé en ligne en Europe, contribue à rendre le système de santé plus humain, plus efficace et davantage connecté.
Prix pour l’Australie
Afterpay se sert de Slack pour établir des communications en toute simplicité et accroître sa productivité. Leurs partenaires internes et externes sont réunis sur une seule plateforme.
Prix pour l’Allemagne
ABOUT YOU propose une expérience de shopping en ligne plus stimulante, plus pratique et hautement personnalisée grâce à sa collaboration sur Slack.
Prix pour le Japon
KADOKAWA Connected, Inc. a adopté Slack lors de sa transformation numérique au sein des sociétés de KADOKAWA Group.
Prix d’excellence de l’automatisation
Le site de vente en ligne Veepee utilise l’automatisation de Slack pour fournir une expérience de vente flash améliorée pour 72 millions de membres et 7 000 partenaires parmi 13 pays.
Prix d’excellence commerciale
Splunk Inc., expert dans la conversion des données machine en informations accessibles, tire profit de Slack pour conclure ses affaires plus rapidement et ainsi fournir des données exploitables à un plus grand nombre de clients.
Prix d’excellence du service client
L’entreprise de services Oscar Health utilise Slack pour développer des services de santé en ligne et offrir à ses membres la meilleure expérience client possible.
Prix de l’enseignement au Japon
Depuis 2016, N High School, une école 100 % en ligne reconnue, utilise Slack pour innover dans le domaine de l’apprentissage en ligne et pour répondre efficacement aux besoins de ses étudiants.
Prix de l’enseignement aux États-Unis
Élue école la plus innovante à cinq reprises par l’US News & World Report, l’université d’État de l’Arizona utilise Slack pour redéfinir l’enseignement et renforcer l’expérience d’apprentissage moderne.
Prix du/de la dirigeant(e) visionnaire
En tant que vice-président exécutif et CTO de ViacomCBS, Phil Wiser a reçu le prix du dirigeant visionnaire pour avoir utilisé Slack afin de soutenir l’évolution des activités internationales de ViacomCBS.
Prix de la culture collaborative
Kristin Geyer, responsable internationale de la communication interne chez Wayfair, a utilisé Slack pour maintenir la connexion et l’implication des membres de son équipe pendant la crise sanitaire.
Prix de l’administrateur de l’année
Andy Woodnutt, directeur de l’expérience utilisateur chez Rocket Software, crée des programmes Slack innovants au sein de l’entreprise internationale de logiciels.
Prix d’excellence du QG numérique
IBM utilise Slack comme QG numérique pour automatiser l’avenir du travail tout en restant à la pointe de l’innovation dans le secteur des services informatiques.
Prix pour la France
Face à sa croissance rapide, ManoMano utilise Slack comme QG numérique pour collaborer, développer une culture d’entreprise à distance et nouer des liens avec ses partenaires externes.
Prix pour le Japon
Credit Saison utilise Slack dans le but de bénéficier pleinement de son QG numérique, de renforcer la collaboration et de rester à la pointe du secteur des services financiers.
Prix pour la Corée
Grâce au QG numérique de Slack, LOTTE ON devient flexible et met en place des collaborations efficaces pour innover dans le domaine de la vente.
Prix pour l’Inde
Zomato utilise Slack comme QG numérique, ce qui permet à ses quelque 3 700 collaborateurs de révolutionner la commande et la livraison de repas à domicile en Inde.
Prix pour l’Australie
Canva utilise Slack comme QG numérique afin de maintenir l’agilité, de renforcer la coordination interne et d’adapter ses activités leader du travail hybride.
Prix pour l’Allemagne
En faisant de Slack son QG numérique, trivago consolide son modèle de travail hybride, ce qui améliore l’expérience de ses collaborateurs qui ont accès à des intégrations fluides et à une communication dynamique.
Prix pour le Royaume-Uni
Ocado Group, l’entreprise de e-commerce internationale, utilise son QG numérique Slack pour offrir des flux de travail intuitifs entre ses équipes, ses systèmes, ses partenaires et ses clients.
Prix pour l’avenir du travail
Le Groupe Expedia s’associe à Slack pour créer une culture d’entreprise axée sur le numérique qui permet à tous les salariés de se faire entendre.
Prix Slack pour les bonnes causes
Pour continuer à venir en aide aux jeunes adultes dans le besoin, même en dehors de la crise sanitaire, Year Up a rapidement fait migrer son personnel vers un QG numérique qui propose des programmes virtuels.
Prix de l’innovation dans Slack
Capital One utilise Slack pour renforcer l’automatisation et promouvoir une culture de l’innovation qui s’inscrit au cœur de sa mission : réinventer le secteur bancaire.
Prix du déploiement international de Slack
Pour TELUS, Slack permet de créer un environnement professionnel de haute performance, grâce auquel des milliers de salariés répartis dans le monde entier fournissent les meilleurs services internationaux de télécommunications.
Prix du/de la dirigeant(e) visionnaire
Ian Porter, responsable technologique de Team America Relief, a utilisé Slack pour aider des centaines de réfugiés afghans à se mettre en sécurité.
Prix de l’administrateur Slack de l’année
En tant que vice-président des partenariats internationaux de Procore, Kris Lengieza a optimisé l’utilisation de Slack au sein de son entreprise pour garantir les résultats des activités.