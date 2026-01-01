Slack Spotlight Awards 2023

Mettre à l’honneur les entreprises et les personnes qui font évoluer le travail

Illustration d’un projecteur jouant au-dessus d’un logo Slack.
Logo RivianLogo Marriott Digital ServicesLogo Paramount GlobalLogo BoltLogo National Weather ServicesLogo OpenAI
OpenAI, vainqueur du « Prix de l’impact Slack » des Slack Spotlight AwardsOpenAI, vainqueur du « Prix de l’impact Slack » des Slack Spotlight Awards

Conçu pour les personnes, optimisé pour la productivité

Slack libère la productivité et multiplie les possibilités. La troisième édition des Slack Spotlight Awards récompense les entreprises et les personnes qui réinventent le travail grâce à l’automatisation, au partage des connaissances et à la connectivité, tout en adoptant des méthodes permettant d’améliorer la productivité.

Illustration d’un graphique en ligne qui escalade un graphique en barres.
Logo Paramount Global

Prix de la productivité

Avec Slack comme plateforme de productivité, Paramount Global a renforcé son efficacité et trouvé de nouvelles méthodes de travail au sein de l’entreprise.

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Célébrer l’excellence au travail

Slack accueille toutes sortes d’équipes aux activités très variées. Les équipes de ces entreprises se surpassent en utilisant Slack pour améliorer leur efficacité, leur engagement et leur excellence dans tous les secteurs d’activité.

Logo Northwestern Mutual

Prix d’excellence de l’automatisation

Northwestern Mutual exploite la puissance de Slack pour automatiser les tâches, gagner du temps et améliorer l’efficacité dans tous les services.

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Logo Spotify Advertising

Prix d’excellence commerciale

En automatisant les cycles de vie des campagnes dans Slack, Spotify Advertising a augmenté les taux de livraison, amélioré la ponctualité des lancements et optimisé ses communications grâce aux canaux.

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Logo Marriott Digital Services

Prix d’excellence du service client

Marriott Digital Services s’appuie sur Slack et Salesforce pour rationaliser son service d’assistance premium, trier rapidement les demandes et fournir des réponses précises et pertinentes.

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« Grâce à Salesforce et à Slack, nous avons pu automatiser et étendre les processus essentiels à notre équipe Spotify Advertising pour intégrer plus rapidement de nouvelles marques et établir des relations plus étroites avec les clients existants. »

Daniel WalshResponsable à l’échelle mondiale de la stratégie commerciale et des opérations, Spotify AdvertisingLire le témoignage client

Adopter une nouvelle façon de travailler

Des organisations à but non lucratif aux grandes institutions financières, Slack invite les équipes à repenser leurs objectifs en matière de productivité pour rester à la pointe de la performance et de l’innovation.

Logo National Weather Service

Prix Slack pour les bonnes causes

National Weather Service a transféré son service de messagerie indispensable dans Slack pour fournir les informations, les données et les rapports les plus pertinents en temps réel.

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Logo Shipt

Prix du déploiement international de Slack

Shipt utilise Slack pour connecter ses équipes et proposer au secteur de la vente au détail une expérience d’achat et de livraison distinctive

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Logo OpenAI

Prix de l’impact Slack

OpenAI utilise Slack pour accélérer sa croissance et renforcer ses relations avec ses clients.

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National Weather Service, vainqueur du « Prix Slack pour les bonnes causes » des Slack Spotlight

« Après avoir utilisé NWSChat 2.0 avec Slack à l’occasion des crues soudaines que nous avons connues, je ne reviendrais pour rien au monde à l’ancien système. Slack est une solution très intuitive qui permet de partager efficacement de nombreuses informations. »

Melissa SizemoreChargée de gestion de crise, Comté de Jefferson, AlabamaLire le témoignage client

Distinguer les individus remarquables

Chez Slack, le travail d’équipe est primordial. Ces prix distinguent les utilisateurs qui se sont lancés dans la transformation numérique et qui se surpassent pour leurs équipes, leur entreprise, leurs partenaires, leurs clients et plus encore.

Prix du/de la dirigeant(e) visionnaireLogo HeadRace

« Si vous n’éliminez pas les dysfonctionnements, Il est impossible de réduire les coûts de recrutement et d’embauche des entreprises. »

Laszlo Korsos, PDG et cofondateur

Portrait de Laszlo Korsos
Spécialiste Slack de l’annéeLogo Bolt

« Slack est au cœur de nos opérations et de nos intégrations quotidiennes. Notre journée de travail commence toujours par l’allumage de son ordinateur portable et sa connexion à Slack. »

Mathis Bogens, Directeur des communications internes

Portrait de Mathis Bogens
Administratrice Slack de l’annéeLogo Rivian

« Le monde du travail est sur [Slack]. L’outil nous permet d’être plus productifs, connectés et transparents en tant qu’équipe. »

Sheryl Anderson, Responsable, lieu de travail numérique

Portrait de Sheryl Anderson
Développeurs Slack de l’annéeLogo Kayak

« La personnalisation des applications permet à notre équipe d’explorer des nombreuses manières d’utiliser Slack pour faire gagner du temps et économiser de l’argent à nos voyageurs. »

Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius, Ingénieurs chez Kayak

Portrait de Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius
Prix du/de la dirigeant(e) visionnaireLogo HeadRace

« Si vous n’éliminez pas les dysfonctionnements, Il est impossible de réduire les coûts de recrutement et d’embauche des entreprises. »

Laszlo Korsos, PDG et cofondateur

Portrait de Laszlo Korsos
Spécialiste Slack de l’annéeLogo Bolt

« Slack est au cœur de nos opérations et de nos intégrations quotidiennes. Notre journée de travail commence toujours par l’allumage de son ordinateur portable et sa connexion à Slack. »

Mathis Bogens, Directeur des communications internes

Portrait de Mathis Bogens
Administratrice Slack de l’annéeLogo Rivian

« Le monde du travail est sur [Slack]. L’outil nous permet d’être plus productifs, connectés et transparents en tant qu’équipe. »

Sheryl Anderson, Responsable, lieu de travail numérique

Portrait de Sheryl Anderson
Développeurs Slack de l’annéeLogo Kayak

« La personnalisation des applications permet à notre équipe d’explorer des nombreuses manières d’utiliser Slack pour faire gagner du temps et économiser de l’argent à nos voyageurs. »

Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius, Ingénieurs chez Kayak

Portrait de Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius

Faire avancer l’entreprise, du Royaume-Uni à la Corée du Sud

Dans le monde entier, les entreprises et les startups font confiance à Slack. Les prix de la productivité à l’international récompensent ceux qui stimulent la productivité grâce à l’automatisation, au partage des connaissances et à la connexion.

Logo Cebu Pacific Airlines

ASEAN

Cebu Pacific Airlines remporte le prix de la productivité pour l’ASEAN. L’entreprise est récompensée pour avoir utilisé Slack afin d’améliorer sa productivité en connectant ses collaborateurs, ses processus et ses systèmes dans un espace centralisé.

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Logo SK C&C

Corée du Sud

SK C&C remporte le prix de la productivité pour la Corée du Sud. L’entreprise est récompensée pour son approche innovante de l’automatisation des tâches et sa gestion des opérations d’assistance dans Slack, utilisé comme plateforme de productivité.

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Logo Kokuyo

Japon

Kokuyo Corporation reçoit le Prix de la productivité du Japon pour avoir adopté Slack afin de doubler sa vitesse d’exécution des projets.

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Logo FREE NOW

Allemagne

Optimisation des processus internes, collaboration via les flux de travail et utilisation par 48 millions de voyageurs, le tout en utilisant Slack : FREE NOW remporte le Prix de la productivité de l’Allemagne.

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À propos des Slack Spotlight Awards

Les Slack Spotlight Awards mettent en lumière nos meilleurs clients pour le travail de transformation qu’ils réalisent avec Slack. Pour la troisième année d’existence de nos prix, nos équipes à travers le monde ont sélectionné les réussites des clients les plus innovants, qui ont été ensuite notés par le comité exécutif des Slack Awards.

01/16

Prix de l’expérience des employés

La marque emblématique Nike a reçu le prix de l’expérience collaborateur pour les efforts continus consacrés à la transformation numérique et à l’expérience collaborateur.

02/16

Prix du secteur public du Royaume-Uni

HM Revenue and Customs utilise Slack pour aider à la conception, l’intégration et au déploiement de services numériques permettant aux entreprises et aux citoyens de demander des aides financières dans notre contexte de crise sanitaire.

03/16

Prix pour le Royaume-Uni

​Gymshark utilise Slack pour transférer ses communications cloisonnées dans des boîtes e-mails vers des canaux. Un QG numérique a ainsi été créé, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches les plus importantes.

04/16

Prix pour la France

Doctolib, l’une des principales entreprises de santé en ligne en Europe, contribue à rendre le système de santé plus humain, plus efficace et davantage connecté.

05/16

Prix pour l’Australie

Afterpay se sert de Slack pour établir des communications en toute simplicité et accroître sa productivité. Leurs partenaires internes et externes sont réunis sur une seule plateforme.

06/16

Prix pour l’Allemagne

ABOUT YOU propose une expérience de shopping en ligne plus stimulante, plus pratique et hautement personnalisée grâce à sa collaboration sur Slack.

07/16

Prix pour le Japon

KADOKAWA Connected, Inc. a adopté Slack lors de sa transformation numérique au sein des sociétés de KADOKAWA Group.

08/16

Prix d’excellence de l’automatisation

Le site de vente en ligne Veepee utilise l’automatisation de Slack pour fournir une expérience de vente flash améliorée pour 72 millions de membres et 7 000 partenaires parmi 13 pays.

09/16

Prix d’excellence commerciale

Splunk Inc., expert dans la conversion des données machine en informations accessibles, tire profit de Slack pour conclure ses affaires plus rapidement et ainsi fournir des données exploitables à un plus grand nombre de clients.

10/16

Prix d’excellence du service client

L’entreprise de services Oscar Health utilise Slack pour développer des services de santé en ligne et offrir à ses membres la meilleure expérience client possible.

11/16

Prix de l’enseignement au Japon

Depuis 2016, N High School, une école 100 % en ligne reconnue, utilise Slack pour innover dans le domaine de l’apprentissage en ligne et pour répondre efficacement aux besoins de ses étudiants.

12/16

Prix de l’enseignement aux États-Unis

Élue école la plus innovante à cinq reprises par l’US News & World Report, l’université d’État de l’Arizona utilise Slack pour redéfinir l’enseignement et renforcer l’expérience d’apprentissage moderne.

13/16

Prix du/de la dirigeant(e) visionnaire

En tant que vice-président exécutif et CTO de ViacomCBS, Phil Wiser a reçu le prix du dirigeant visionnaire pour avoir utilisé Slack afin de soutenir l’évolution des activités internationales de ViacomCBS.

14/16

Prix de la culture collaborative

Kristin Geyer, responsable internationale de la communication interne chez Wayfair, a utilisé Slack pour maintenir la connexion et l’implication des membres de son équipe pendant la crise sanitaire.

15/16

Prix de l’administrateur de l’année

Andy Woodnutt, directeur de l’expérience utilisateur chez Rocket Software, crée des programmes Slack innovants au sein de l’entreprise internationale de logiciels.

16/16

Prix de la spécialiste Slack de l’année

Karl Owen a joué un rôle essentiel chez Dell pour aider les salariés à adopter Slack et à exploiter ses fonctionnalités, car la transition est plus facile avec le soutien d’un collègue de confiance.

01/15

Prix d’excellence du QG numérique

IBM utilise Slack comme QG numérique pour automatiser l’avenir du travail tout en restant à la pointe de l’innovation dans le secteur des services informatiques.

02/15

Prix pour la France

Face à sa croissance rapide, ManoMano utilise Slack comme QG numérique pour collaborer, développer une culture d’entreprise à distance et nouer des liens avec ses partenaires externes.

03/15

Prix pour le Japon

Credit Saison utilise Slack dans le but de bénéficier pleinement de son QG numérique, de renforcer la collaboration et de rester à la pointe du secteur des services financiers.

04/15

Prix pour la Corée

Grâce au QG numérique de Slack, LOTTE ON devient flexible et met en place des collaborations efficaces pour innover dans le domaine de la vente.

05/15

Prix pour l’Inde

Zomato utilise Slack comme QG numérique, ce qui permet à ses quelque 3 700 collaborateurs de révolutionner la commande et la livraison de repas à domicile en Inde.

06/15

Prix pour l’Australie

Canva utilise Slack comme QG numérique afin de maintenir l’agilité, de renforcer la coordination interne et d’adapter ses activités leader du travail hybride.

07/15

Prix pour l’Allemagne

En faisant de Slack son QG numérique, trivago consolide son modèle de travail hybride, ce qui améliore l’expérience de ses collaborateurs qui ont accès à des intégrations fluides et à une communication dynamique.

08/15

Prix pour le Royaume-Uni

Ocado Group, l’entreprise de e-commerce internationale, utilise son QG numérique Slack pour offrir des flux de travail intuitifs entre ses équipes, ses systèmes, ses partenaires et ses clients.

09/15

Prix pour l’avenir du travail

Le Groupe Expedia s’associe à Slack pour créer une culture d’entreprise axée sur le numérique qui permet à tous les salariés de se faire entendre.

10/15

Prix Slack pour les bonnes causes

Pour continuer à venir en aide aux jeunes adultes dans le besoin, même en dehors de la crise sanitaire, Year Up a rapidement fait migrer son personnel vers un QG numérique qui propose des programmes virtuels.

11/15

Prix de l’innovation dans Slack

Capital One utilise Slack pour renforcer l’automatisation et promouvoir une culture de l’innovation qui s’inscrit au cœur de sa mission : réinventer le secteur bancaire.

12/15

Prix du déploiement international de Slack

Pour TELUS, Slack permet de créer un environnement professionnel de haute performance, grâce auquel des milliers de salariés répartis dans le monde entier fournissent les meilleurs services internationaux de télécommunications.

13/15

Prix du/de la dirigeant(e) visionnaire

Ian Porter, responsable technologique de Team America Relief, a utilisé Slack pour aider des centaines de réfugiés afghans à se mettre en sécurité.

14/15

Prix de l’administrateur Slack de l’année

En tant que vice-président des partenariats internationaux de Procore, Kris Lengieza a optimisé l’utilisation de Slack au sein de son entreprise pour garantir les résultats des activités.

15/15

Prix de la spécialiste Slack de l’année

Sara Hopper, responsable principale de l’ingénierie pour l’informatique interne, a aidé son équipe à exploiter Slack Enterprise pour optimiser l’organisation de l’expérience client d’Etsy.

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