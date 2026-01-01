Celebrando as empresas e as pessoas que movimentam o mundo do trabalho
Feito para pessoas, desenvolvido para produtividade
Slack é onde a produtividade encontra a possibilidade. A 3ª edição anual do Slack Spotlight Awards homenageia as organizações e os indivíduos que reinventam o trabalho moderno por meio da automação, do compartilhamento de conhecimento e da conectividade, ao mesmo tempo em que adotam maneiras de fazer o trabalho avançar mais rapidamente.
Prêmio de Aumento de Produtividade
Com o Slack como plataforma de produtividade, a Paramount Global aumentou a eficiência e encontrou novas formas de trabalhar na organização.Ler mais
Celebrando a excelência no trabalho
O Slack é o lar de várias equipes diferentes que lidam com vários trabalhos diferentes. As equipes dessas empresas vão além usando o Slack para obter eficiência, engajamento e excelência em todas as linhas de negócios.
Prêmio de Excelência em Automação
A Northwestern Mutual aproveita a eficácia do Slack para automatizar o trabalho, poupar tempo e aumentar a eficiência dos departamentos.Ler mais
Prêmio de Excelência em Vendas
Ao automatizar os ciclos de vida da campanha no Slack, a Spotify Advertising aumentou as taxas de entrega, melhorou a pontualidade do lançamento e promoveu a comunicação baseada em canal.Ler mais
Prêmio de Excelência em Atendimento ao Cliente
A Marriott Digital Services utiliza o Slack e a Salesforce para simplificar o suporte de alta qualidade, fazer uma triagem rápida de consultas e fornecer respostas precisas e oportunas com rapidez.Ler mais
“Com a Salesforce e o Slack, nós conseguimos automatizar e dimensionar processos importantes. Assim, nossa equipe do Spotify Advertising pode integrar novas marcas num piscar de olhos e criar relacionamentos mais sólidos com os clientes atuais.”Diretor global de estratégia e operações de negócios, Spotify AdvertisingLer história
Adotando um novo jeito de trabalhar
De organizações sem fins lucrativos a grandes instituições financeiras, o Slack convida as equipes a repensarem o que é possível fazer com a produtividade para permanecer na vanguarda do desempenho e da inovação.
Prêmio do Slack para Boas Causas
O National Weather Service conectou seu serviço essencial de mensagens ao Slack para fornecer as informações, os relatórios e os dados mais relevantes em tempo real.Ler mais
Prêmio do Slack em Escala
A Shipt usa o Slack para conectar sua força de trabalho e proporcionar ao setor de varejo uma experiência diferenciada de compras e entrega.Ler mais
Prêmio de Impacto do Slack
A OpenAI está usando o Slack para acelerar o crescimento e fortalecer o relacionamento com os clientes.Ler mais
“Depois de usar o NWSChat 2.0 com tecnologia do Slack durante um evento de emergência de inundação repentina, nunca mais quero voltar à plataforma antiga do NWS Chat. O Slack é superintuitivo e permite o compartilhamento de várias informações.”Diretor de gerenciamento de emergências, Jefferson County, AlabamaLer história
Reconhecendo pessoas incríveis
No Slack, somos fãs do trabalho em equipe. Esses prêmios celebram os indivíduos que abraçaram a transformação digital e que vão além por suas equipes, empresas, parceiros, clientes e muito mais.
“Não é possível diminuir o custo com recrutamento e contratação em todas as organizações do mundo sem eliminar as ineficiências.”
Laszlo Korsos, CEO e cofundador
“O Slack é o centro de nossas operações e integrações diárias. Todos os dias, iniciamos o trabalho abrindo o laptop e acessando o Slack.”
Mathis Bogens, Diretor de comunicações internas
“É no Slack que o trabalho acontece e podemos ser uma equipe mais produtiva, conectada e transparente.”
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
“A capacidade de personalizar apps permite que nossa equipe explore as várias maneiras de usar o Slack e ajudar viajantes a economizar tempo e dinheiro.”
Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, Engenheiros da KAYAK
“Não é possível diminuir o custo com recrutamento e contratação em todas as organizações do mundo sem eliminar as ineficiências.”
Laszlo Korsos, CEO e cofundador
“O Slack é o centro de nossas operações e integrações diárias. Todos os dias, iniciamos o trabalho abrindo o laptop e acessando o Slack.”
Mathis Bogens, Diretor de comunicações internas
“É no Slack que o trabalho acontece e podemos ser uma equipe mais produtiva, conectada e transparente.”
Sheryl Anderson, Gerente, Digital Workplace
Impulsionando os negócios, do Reino Unido para a Coreia do Sul
No mundo todo, start-ups e empresas tradicionais confiam no Slack. O Prêmio Global de Aumento de Produtividade reconhece aqueles que incitam a produtividade por meio da automação, do compartilhamento de conhecimento e da conexão.
ASEAN
A Cebu Pacific Airlines ganhou o Prêmio de Aumento de Produtividade da Associação de Nações do Sudeste Asiático por usar o Slack para aumentar a produtividade e conectar pessoas, processos e sistemas em um lugar só.Ler mais
Coreia do Sul
Por lidar com tarefas de automação de um jeito inovador e gerenciar operações de serviço que envolvem bastante interação com os clientes usando o Slack como plataforma de produtividade, a SK C&C ganhou o Prêmio de Aumento de Produtividade da Coreia do Sul.Ler mais
Japão
A Kokuyo Corporation está recebendo o Prêmio de Aumento de Produtividade do Japão por implementar o Slack e dobrar a velocidade de conclusão dos projetos.Ler mais
Alemanha
Otimizando processos internos, colaborando por fluxos de trabalho e atendendo 48 milhões de passageiros com o Slack, a FREE NOW ganha o Prêmio de Aumento de Produtividade da Alemanha.Ler mais
Sobre os Slack Spotlight Awards
Os Slack Spotlight Awards destacam os melhores clientes do mercado pelo trabalho transformador que fazem no Slack. No terceiro ano da premiação, nossas equipes globais indicaram as histórias mais inovadoras de sucesso de clientes para serem avaliadas pelo Comitê Executivo do Slack Awards.
Prêmio de Experiência do Funcionário
A famosa marca Nike recebeu o Prêmio de Experiência do Funcionário por seu foco contínuo na transformação digital e na experiência do funcionário.
Prêmio de Setor Público do Reino Unido
O HM Revenue and Customs, equivalente à Receita Federal do Reino Unido, usa o Slack para ajudar no design, na implementação e na oferta de serviços digitais, possibilitando que empresas e cidadãos se cadastrem para receber um auxílio financeiro durante a pandemia.
Prêmio no Reino Unido
A Gymshark, empresa britânica de artigos esportivos, usa o Slack para migrar as comunicações isoladas em caixas de entrada para canais, criando uma sede digital que permite que os funcionários se concentrem nos trabalhos mais importantes.
Prêmio na França
Uma das principais empresas de e-saúde da Europa, a Doctolib ajuda a tornar o sistema de saúde mais humano, eficiente e conectado.
Prêmio na Austrália
A fintech australiana Afterpay usa o Slack para tornar a comunicação ininterrupta e aumentar a produtividade, reunindo parceiros internos e externos em um só lugar.
Prêmio na Alemanha
A ABOUT YOU, empresa alemã de comércio eletrônico, oferece uma experiência de compra digital mais inspiradora, conveniente e personalizada graças à colaboração com o Slack.
Prêmio no Japão
A KADOKAWA Connected, Inc., empresa japonesa de TI, adotou o Slack como parte da iniciativa de transformação digital nas organizações do KADOKAWA Group.
Prêmio de Excelência em Automação
A varejista online Veepee usa as automações do Slack para proporcionar uma experiência melhor de promoções relâmpago para 72 milhões de membros e 7.000 parceiros de marca em 13 países.
Prêmio de Excelência em Vendas
Especialista na transformação dos dados de máquina em informações acessíveis, a Splunk, Inc. usa o Slack para fechar negócios com mais rapidez e entregar dados aproveitáveis nas mãos de mais clientes.
Prêmio de Excelência em Atendimento ao Cliente
Empresa de serviços diretos para consumidores, a Oscar Health conta com o Slack para ser pioneira nos serviços virtuais de saúde e oferecer aos seus membros a melhor experiência de assistência ao cliente.
Prêmio de Educação no Japão
A N High School, escola online com certificação oficial, conta com o Slack para inovar no espaço de aprendizagem digital e atender às necessidades de seus estudantes desde 2016.
Prêmio de Educação nos EUA
Classificada por cinco anos consecutivos como a universidade mais inovadora de acordo com a U.S. News & World Report, a Arizona State University usa o Slack para redefinir a educação e fortalecer a experiência do aprendizado moderno.
Prêmio de Visionário
Como vice-presidente executivo e CTO da ViacomCBS, Phil Wiser recebeu o Prêmio de Visionário por usar o Slack para apoiar a evolução dos negócios globais da ViacomCBS.
Prêmio de Cultura do Trabalho
Diretora global de comunicações internas da Wayfair, Kristin Geyer usou o Slack para manter os colegas de equipe conectados e engajados em meio à pandemia da Covid-19.
Prêmio de Administrador do Ano
O diretor global de experiência do usuário final da Rocket Software, Andy Woodnutt, dá vida a programas inovadores do Slack na empresa mundial de software.
Prêmio de Excelência na Sede Digital
A IBM usa o Slack como sede digital para automatizar o futuro do trabalho enquanto se mantém na vanguarda da inovação no setor de serviços de TI.
Prêmio na França
Para auxiliar em sua rápida evolução, a ManoMano usa o Slack como sede digital para colaborar, construir uma cultura remota e se conectar com parceiros externos.
Prêmio no Japão
A Credit Saison usa o Slack para ter uma sede digital, fortalecer a colaboração e se manter na vanguarda do setor de serviços financeiros.
Prêmio na Coreia
Com o Slack como sede digital, a LOTTE ON adota a flexibilidade e colabora eficientemente para aumentar a inovação no varejo.
Prêmio na Índia
Usando o Slack como sede digital, os mais de 3.700 funcionários da Zomato têm a missão de revolucionar o serviço de pedidos e entrega de refeições na Índia.
Prêmio na Austrália
A Canva usa o Slack como sede digital para manter a agilidade, se alinhar internamente e impulsionar seu negócio recordista em um local de trabalho híbrido.
Prêmio na Alemanha
Com o Slack como sede digital, o Trivago sustenta seu modelo de trabalho híbrido, além de empoderar funcionários com integrações ininterruptas e comunicações dinâmicas.
Prêmio no Reino Unido
A empresa de tecnologia global, Ocado Group, usa a sede digital do Slack para facilitar fluxos de trabalho intuitivos entre pessoas, sistemas, parceiros e clientes.
Prêmio do Futuro do Trabalho
A Expedia Group tem parceria com o Slack para criar uma cultura de priorização da tecnologia digital, o que amplifica as vozes diversas de seus funcionários.
Prêmio do Slack para Boas Causas
Para continuar auxiliando jovens adultos em necessidade durante e após a pandemia, a Year Up rapidamente realocou sua equipe para uma sede digital com programas virtuais.
Prêmio de Inovação no Slack
A Capital One usa o Slack para aumentar a automação e promover uma cultura de inovação que desempenha um papel chave na missão da empresa de reimaginar o setor bancário.
Prêmio do Slack em Escala
A TELUS usa o Slack para construir uma cultura de alto desempenho, que permite que milhares de funcionários em todo o mundo entreguem comunicações de altíssima qualidade.
Prêmio de Visionário
O líder de tecnologia da Team America Relief, Ian Porter, usou o Slack para ajudar centenas de refugiados afegãos a encontrar uma passagem segura para longe do perigo.
Prêmio de Administrador do Ano do Slack
Como vice-presidente de parcerias e alianças globais da Procore, Kris Lengieza promoveu o Slack em toda a organização para gerar resultados comerciais.