受賞者を発表！新しい働き方に向かって進む皆さまをたたえて
人を中心に、生産性を向上
Slack は、生産性と可能性が出会う場所。今年で 3 回目となる Slack Spotlight Awards では、人と人のつながり、自動化、ナレッジ共有などで働き方を革新し、よりスピーディーな仕事を実現する方法を推進している組織や個人の皆さまを表彰します。
プロダクティビティ賞
Slack をプロダクティビティプラットフォームとして活用することで、Paramount Global は仕事の効率を高め、組織全体で新しい働き方を見いだしました。詳しい内容を読む
優れた仕事を称えて
あらゆるチームがあらゆる仕事を進めるためのホームが Slack です。さまざまな部門で Slack を活用して、業務効率、エンゲージメント、各種能力の向上に優れた成果をあげた組織に賞が贈られます。
自動化賞
Northwestern Mutual は Slack の力を活用して、さまざまな部門の業務を自動化し、時間の節約とワンランク上の効率化を実現させています。詳しい内容を読む
営業部門賞
Spotify Advertising は、Slack でキャンペーンのライフサイクルを自動化したことで、キャンペーンの到達率が高まり、リリースのタイミングの精度も向上。チャンネルベースでのコミュニケーションも推進されています。詳しい内容を読む
カスタマーサービス部門賞
Marriott Digital Services は Slack と Salesforce を活用して、質の高いサポートを維持しながら効率を高め、問い合わせのトリアージをすばやく実施。タイムリーで正確な回答を短時間で提供しています。詳しい内容を読む
「Salesforce と Slack を使用することで、新規ブランドの迅速な導入や既存顧客との関係強化のため Spotify Advertising チームにとって不可欠なプロセスの自動化と拡大を実現することができています」Spotify Advertising、Global Head of Business Strategy and Operations事例を見る
新しい働き方を推進
非営利組織から大手金融機関まで、さまざまな組織が Slack を活用して、新しい方法で生産性を向上させ、優れた業績や最先端のイノベーションを導いています。
「鉄砲水による緊急事態発生中に Slack を使用した NWSChat 2.0 を使ってみてからは、従来の NWS Chat プラットフォームに戻りたいと思わなくなりました。Slack ならとても直感的に使用でき、大量の情報を共有できます」アラバマ州ジェファーソン郡、Emergency Management Officer事例を見る
特に優れた成果を収めた個人を称えて
Slack ではチームワークが何よりも重要です。デジタル変革を推進し、チーム、会社、パートナー、顧客のために大きな貢献をした個人の皆さまを表彰します。
「効率の悪いところを排除しない限り、世界各地の組織における人材募集と採用のコストは削減できません」
Laszlo Korsos 氏, CEO / Co-Founder
「私たちの日々の業務や連携の中心に Slack があります。パソコンを開いて Slack にログインするところから一日の仕事が始まります」
Mathis Bogens 氏, Head of Internal Communications
「[Slack] は仕事を実際に進められる場所であり、チームの生産性、連携性、透明性を最大限に高めてくれます」
Sheryl Anderson 氏, Digital Workplace Manager
「アプリをカスタマイズできるので、旅行者が時間と費用を節約するのを助けるためにチームとしてさまざまな方法を試してみることができます」
Igor Gaidaichuk 氏と Justas Belevicius 氏, KAYAK Engineer
世界各地の組織がビジネスを一歩先へ
スタートアップから歴史ある大企業まで、世界各地の組織が Slack を活用しています。人と人とのつながり、自動化、ナレッジ共有などでとくに生産性を高めた組織に、グローバルプロダクティビティ賞が贈られます。
ASEAN
Slack を使って生産性を高め、従業員・プロセス・システムのすべてを 1 つの場所に結集した Cebu Pacific Airlines が、ASEAN 地域のプロダクティビティ賞に選ばれました。詳しい内容を読む
韓国
Slack をプロダクティビティプラットフォームとして活用し、革新的なアプローチで業務を自動化して、質の高いサービスを運営管理している SK C&C が、韓国のプロダクティビティ賞に輝きました。詳しい内容を読む
ドイツ
社内プロセスの最適化、ワークフローを使ったコラボレーション、4,800 万人のユーザーへのサービス提供に Slack を活用している FREE NOW が、プロダクティビティ賞（ドイツ）を受賞しました。詳しい内容を読む
Slack Spotlight Awards について
Slack Spotlight Awards は、Slack を使って革新的な取り組みを進めている皆さまをたたえる賞です。3 回目を迎える今年は、革新的な活用事例を Slack のグローバルチームがノミネートし、Slack Awards Executive Committee による採点で受賞者が選出されました。
英国公共部門賞
HM Revenue and Customs は Slack を使って、パンデミック下で経済的支援を申請する企業や市民のためのデジタルサービスの設計、実装、提供を実現させました。
自動化賞
オンライン小売企業である Veepee は、13 か国に広がる 7,200 万人のメンバーと 7,000 のブランドパートナーを擁しています。同社は Slack の自動化機能を活用することで、短期期間限定セールをいっそう利用しやすいものにしています。
教育部門賞（米国）
US News & World Report 誌が選ぶ「最も革新的な学校」に 5 回ランク入りしているアリゾナ州立大学は、Slack を使って教育を再定義し、先進的な学習体験を生み出しています。
ビジョナリー賞
ViacomCBS の Executive Vice President 兼 CTO を務める Phil Wiser 氏が、Slack を活用してグローバルビジネスの進化を導いたことにより、ビジョナリー賞に選ばれました。
従業員文化賞
Waifair で Global Head of Internal Communications を務める Kristin Geyer 氏は、新型コロナウイルスのパンデミック下で Slack を使ってチーム内の絆を保ち、メンバーが意欲を持って業務を続けられるよう尽力しました。
最優秀管理者賞
Rocket Software で Director of Global End User Experience を務める Andy Woodnutt 氏は、グローバルなソフトウェア企業である同社で、革新的な Slack プログラムを実現させています。
インド賞
Zomato では、自社の Digital HQ である Slack 上で 3,700 人以上の従業員が、インドにおけるフードオーダー＆デリバリーを変革するというミッションに取り組んでいます。
英国賞
グローバルなテクノロジー企業である Ocado Group は、Slack を Digital HQ とすることで、従業員、システム、パートナー、顧客間の業務フローを直感的かつスムーズにしています。
Slack for Good 賞
Year Up は、パンデミック以降も支援が必要な若者たちにサービスを提供し続けるため、Digital HQ を活用したバーチャルプログラムの提供に舵を切りました。
ビジョナリー賞
Team America Relief の技術リーダーである Ian Porter 氏は、Slack を使って何百人ものアフガニスタン難民の人々が安全に脱出できるよう支援しました。
最優秀 Slack 管理者賞
Procore において VP of Global Partnerships and Alliances を務める Kris Lengieza 氏は、組織全体での Slack の活用を推進して、ビジネスの成果を高めています。