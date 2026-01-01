Slack Spotlight Awards 2023

受賞者を発表！新しい働き方に向かって進む皆さまをたたえて

Slack Spotlight Award「インパクト賞」受賞、OpenAISlack Spotlight Award「インパクト賞」受賞、OpenAI

人を中心に、生産性を向上

Slack は、生産性と可能性が出会う場所。今年で 3 回目となる Slack Spotlight Awards では、人と人のつながり、自動化、ナレッジ共有などで働き方を革新し、よりスピーディーな仕事を実現する方法を推進している組織や個人の皆さまを表彰します。

Paramount Global のロゴ

プロダクティビティ賞

Slack をプロダクティビティプラットフォームとして活用することで、Paramount Global は仕事の効率を高め、組織全体で新しい働き方を見いだしました。

詳しい内容を読む

優れた仕事を称えて

あらゆるチームがあらゆる仕事を進めるためのホームが Slack です。さまざまな部門で Slack を活用して、業務効率、エンゲージメント、各種能力の向上に優れた成果をあげた組織に賞が贈られます。

Northwestern Mutual のロゴ

自動化賞

Northwestern Mutual は Slack の力を活用して、さまざまな部門の業務を自動化し、時間の節約とワンランク上の効率化を実現させています。

詳しい内容を読む
Spotify Advertising のロゴ

営業部門賞

Spotify Advertising は、Slack でキャンペーンのライフサイクルを自動化したことで、キャンペーンの到達率が高まり、リリースのタイミングの精度も向上。チャンネルベースでのコミュニケーションも推進されています。

詳しい内容を読む
Marriott Digital Services のロゴ

カスタマーサービス部門賞

Marriott Digital Services は Slack と Salesforce を活用して、質の高いサポートを維持しながら効率を高め、問い合わせのトリアージをすばやく実施。タイムリーで正確な回答を短時間で提供しています。

詳しい内容を読む
ビデオを再生する

「Salesforce と Slack を使用することで、新規ブランドの迅速な導入や既存顧客との関係強化のため Spotify Advertising チームにとって不可欠なプロセスの自動化と拡大を実現することができています」

Daniel WalshSpotify Advertising、Global Head of Business Strategy and Operations事例を見る

新しい働き方を推進

非営利組織から大手金融機関まで、さまざまな組織が Slack を活用して、新しい方法で生産性を向上させ、優れた業績や最先端のイノベーションを導いています。

National Weather Service のロゴ

Slack for Good 賞

National Weather Service は、根幹となるメッセージングサービスを Slack に切り替えることで、関連性の高い情報、レポート、データをリアルタイムに提供しています。

詳しい内容を読む
Shipt のロゴ

大規模活用賞

Shipt は Slack によって従業員をまとめ、小売業界での買い物と配達のエクスペリエンスの差別化を実現させています。

詳しい内容を読む
OpenAI のロゴ

インパクト賞

OpenAI は Slack を使って成長を加速させ、顧客との関係を強化しています。

詳しい内容を読む
Slack Spotlight Award「Slack for Good 賞」受賞、National Weather Service

「鉄砲水による緊急事態発生中に Slack を使用した NWSChat 2.0 を使ってみてからは、従来の NWS Chat プラットフォームに戻りたいと思わなくなりました。Slack ならとても直感的に使用でき、大量の情報を共有できます」

Melissa Sizemoreアラバマ州ジェファーソン郡、Emergency Management Officer事例を見る

特に優れた成果を収めた個人を称えて

Slack ではチームワークが何よりも重要です。デジタル変革を推進し、チーム、会社、パートナー、顧客のために大きな貢献をした個人の皆さまを表彰します。

ビジョナリー賞HeadRace のロゴ

「効率の悪いところを排除しない限り、世界各地の組織における人材募集と採用のコストは削減できません」

Laszlo Korsos 氏, CEO / Co-Founder

最優秀 Slack チャンピオン賞Bolt のロゴ

「私たちの日々の業務や連携の中心に Slack があります。パソコンを開いて Slack にログインするところから一日の仕事が始まります」

Mathis Bogens 氏, Head of Internal Communications

最優秀 Slack 管理者賞Rivian のロゴ

「[Slack] は仕事を実際に進められる場所であり、チームの生産性、連携性、透明性を最大限に高めてくれます」

Sheryl Anderson 氏, Digital Workplace Manager

最優秀 Slack 開発者賞Kayak のロゴ

「アプリをカスタマイズできるので、旅行者が時間と費用を節約するのを助けるためにチームとしてさまざまな方法を試してみることができます」

Igor Gaidaichuk 氏と Justas Belevicius 氏, KAYAK Engineer

世界各地の組織がビジネスを一歩先へ

スタートアップから歴史ある大企業まで、世界各地の組織が Slack を活用しています。人と人とのつながり、自動化、ナレッジ共有などでとくに生産性を高めた組織に、グローバルプロダクティビティ賞が贈られます。

セブパシフィック航空のロゴ

ASEAN

Slack を使って生産性を高め、従業員・プロセス・システムのすべてを 1 つの場所に結集した Cebu Pacific Airlines が、ASEAN 地域のプロダクティビティ賞に選ばれました。

詳しい内容を読む
SK C&C のロゴ

韓国

Slack をプロダクティビティプラットフォームとして活用し、革新的なアプローチで業務を自動化して、質の高いサービスを運営管理している SK C&C が、韓国のプロダクティビティ賞に輝きました。

詳しい内容を読む
コクヨのロゴ

日本

プロダクティビティ賞（日本）に選ばれたのは、Slack の導入によってプロジェクトの「倍速運営」を実現したコクヨ株式会社です。

詳しい内容を読む
FREE NOW のロゴ

ドイツ

社内プロセスの最適化、ワークフローを使ったコラボレーション、4,800 万人のユーザーへのサービス提供に Slack を活用している FREE NOW が、プロダクティビティ賞（ドイツ）を受賞しました。

詳しい内容を読む

Slack Spotlight Awards について

Slack Spotlight Awards は、Slack を使って革新的な取り組みを進めている皆さまをたたえる賞です。3 回目を迎える今年は、革新的な活用事例を Slack のグローバルチームがノミネートし、Slack Awards Executive Committee による採点で受賞者が選出されました。

01/16

従業員体験賞

小売業を代表するブランドである Nike が、デジタル変革と従業員体験向上への継続的な取り組みにより、従業員体験賞に選ばれました。

02/16

英国公共部門賞

HM Revenue and Customs は Slack を使って、パンデミック下で経済的支援を申請する企業や市民のためのデジタルサービスの設計、実装、提供を実現させました。

03/16

英国賞

​Gymshark は、コミュニケーションをメールから Slack チャンネルに移すことで、従業員が重要な業務に集中できる Digital HQ 環境を構築しています。

04/16

フランス賞

ヨーロッパでもトップレベルの IT 医療企業である Doctolib は、医療システムをもっとやさしく、効率的でつながりを重視したものにしています。

05/16

オーストラリア賞

Afterpay は Slack を活用し、社内の人も社外のパートナーも同じ場所に集まれるようにすることで、シームレスなコミュニケーションと生産性の向上を実現させています。

06/16

ドイツ賞

ABOUT YOU は Slack とのコラボレーションを通じて、デジタルショッピングをもっと楽しく、便利で、ひとりひとりに合った体験に変えています。

07/16

日本賞

株式会社 KADOKAWA Connected は、デジタル変革の取り組みの一環として Slack を KADOKAWA グループで全社的に導入しました。

08/16

自動化賞

オンライン小売企業である Veepee は、13 か国に広がる 7,200 万人のメンバーと 7,000 のブランドパートナーを擁しています。同社は Slack の自動化機能を活用することで、短期期間限定セールをいっそう利用しやすいものにしています。

09/16

営業部門賞

マシンデータを利用しやすい情報に変換するエキスパートである Splunk, Inc. は、Slack を活用して迅速に商談を成立させ、多くの顧客に有用なデータを提供しています。

10/16

カスタマーサービス部門賞

消費者直販型の企業である Oscar Health は、Slack を使ってバーチャル医療サービスを開拓し、優れたカスタマーコンシェルジュサービスを提供しています。

11/16

教育部門賞（日本）

国から正式に認可されたオンライン学校である N 高等学校は、2016 年以来 Slack によって学生たちのためのデジタルラーニングスペースを創出し、成功を収めています。

12/16

教育部門賞（米国）

US News & World Report 誌が選ぶ「最も革新的な学校」に 5 回ランク入りしているアリゾナ州立大学は、Slack を使って教育を再定義し、先進的な学習体験を生み出しています。

13/16

ビジョナリー賞

ViacomCBS の Executive Vice President 兼 CTO を務める Phil Wiser 氏が、Slack を活用してグローバルビジネスの進化を導いたことにより、ビジョナリー賞に選ばれました。

14/16

従業員文化賞

Waifair で Global Head of Internal Communications を務める Kristin Geyer 氏は、新型コロナウイルスのパンデミック下で Slack を使ってチーム内の絆を保ち、メンバーが意欲を持って業務を続けられるよう尽力しました。

15/16

最優秀管理者賞

Rocket Software で Director of Global End User Experience を務める Andy Woodnutt 氏は、グローバルなソフトウェア企業である同社で、革新的な Slack プログラムを実現させています。

16/16

最優秀 Slack チャンピオン賞

Dell の Karl Owen 氏は、頼りになる同僚として、ほかの従業員が変化に適応できるようサポート。Slack の価値を引き出す上で大きな役割を果たしました。

01/15

最優秀 Digital HQ 賞

IBM は、Slack を Digital HQ として仕事の自動化を進め、IT サービス業界のイノベーションを牽引し続けています。

02/15

フランス賞

ManoMano は事業の急成長に対応するために、Slack を Digital HQ としてコラボレーションを進め、リモートワーク文化を構築し、社外パートナーと連携しています。

03/15

日本賞

クレディセゾンでは、Slack を活用することで Digital HQ を構築してコラボレーションを強化し、金融サービス業界の最先端を進んでいます。

04/15

韓国賞

LOTTE ON は、Slack を自社の Digital HQ としたことで、柔軟性とコラボレーションの効率を高め、小売業界におけるイノベーションを加速させています。

05/15

インド賞

Zomato では、自社の Digital HQ である Slack 上で 3,700 人以上の従業員が、インドにおけるフードオーダー＆デリバリーを変革するというミッションに取り組んでいます。

06/15

オーストラリア賞

Canva は、Slack を Digital HQ とすることで、ハイブリッドな働き方でも機敏に社内で認識を共有し、記録的なビジネスの成長につなげています。

07/15

ドイツ賞

trivago では、Slack を Digital HQ として活用し、シームレスな連携や活気あるコミュニケーションを実現。従業員のハイブリッドな働き方を支援しています。

08/15

英国賞

グローバルなテクノロジー企業である Ocado Group は、Slack を Digital HQ とすることで、従業員、システム、パートナー、顧客間の業務フローを直感的かつスムーズにしています。

09/15

未来の働き方賞

Expedia Group は Slack と提携し、多様な従業員の意見を取り入れやすいデジタルファーストな文化を構築しました。

10/15

Slack for Good 賞

Year Up は、パンデミック以降も支援が必要な若者たちにサービスを提供し続けるため、Digital HQ を活用したバーチャルプログラムの提供に舵を切りました。

11/15

イノベーション賞

Capital One は Slack を活用して自動化を推進し、銀行業界を再定義するというミッションに向けたイノベーションの文化を育んでいます。

12/15

大規模活用賞

TELUS は Slack で成果を出しやすい文化を育み、世界中にいる何千人もの従業員が世界最高レベルのコミュニケーションを実現できる環境を整えました。

13/15

ビジョナリー賞

Team America Relief の技術リーダーである Ian Porter 氏は、Slack を使って何百人ものアフガニスタン難民の人々が安全に脱出できるよう支援しました。

14/15

最優秀 Slack 管理者賞

Procore において VP of Global Partnerships and Alliances を務める Kris Lengieza 氏は、組織全体での Slack の活用を推進して、ビジネスの成果を高めています。

15/15

最優秀 Slack チャンピオン賞

Etsy で社内 IT 部門の Senior Engineering Manager を務める Sara Hopper 氏は、チームによる Slack Enterprise の活用を支援して、カスタマーエクスペリエンス部門の拡張を実現しました。

働き方の未来へようこそ

